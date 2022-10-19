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Giriş Tarihi: 19.10.2022 09:24

Fenerbahçe'den büyül başarı! Tarihin en iyisi...

SUAT UMURHAN
Fenerbahçe’den büyül başarı! Tarihin en iyisi...

Fenerbahçe hem Avrupa'da hem ligde fırtına gibi esmeye devam ederken kendi tarihinin de en golcü dönemini yaşıyor. 1959-60’tan bu yana ilk kez bu kadar gol kaydeden (28) sarı-lacivertli takım, sadece 7 mücadelede bu başarıya ulaştı. Kanarya, 9 karşılaşmadan 2’sini ise boş geçti.

F.Bahçe hem Avrupa'da hem ligde fırtına gibi esmeye devam ederken kendi tarihinin de en golcü dönemini yaşıyor. Sarılacivertliler, milli ligin kurulduğu 1959'dan bu yana oynanan maçlarda ilk 9 haftalar baz alındığında en başarılı sezonunu geçiriyor. Sezona Jorge Jesus yönetiminde 3-3'lük Ümraniye maçı ile başlayan Fenerbahçe, ikinci haftada ise Kasımpaşa'yı 6-0 ile geçti.

LAZARONI İLE 25 GOL ATMIŞTI

Adana Demir (4-2), Konya (0-1), Kayseri (2-0), Alanya (5- 0), Beşiktaş (0-0), Karagümrük (5-4) ve A.Gücü (3-0) maçları ile 9 haftayı geride bırakan F.Bahçe, toplamda 28 gole ulaştı. Kanarya tarihinde 9. haftalarda ilk kez bu kadar yüksek gol sayısına ulaşırken iki karşılaşmada rakip fileleri sarsamasa da 7 maçta bulduğu 28 golle sükse yaptı. Sarı-lacivertlilerin ligde 9. haftalarda daha önce en çok gol attığı sezon 1996-97'de Lazaroni yönetimindeki 25 gollü dönemdi.

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Fenerbahçe'den büyül başarı! Tarihin en iyisi...
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