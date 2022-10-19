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Giriş Tarihi: 19.10.2022

Jesus tüm yıldızları gölgede bıraktı

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
Jesus tüm yıldızları gölgede bıraktı

SABAH Spor yazarları, hakem ve VAR tartışmalarının damga vurduğu lig haftasında yaşananları değerlendirdi

SORU: F.Bahçe kötü oynasa da kazanıyor. Herkesin hayran olduğu isim Jorge Jesus. 28 golle en çok gol attığı sezonu yaşıyor takım. Neler söylersiniz?

GÜRCAN BİLGİÇ: Aslında yedi maçta ulaştılar 28 gole… Konya ve Beşiktaş maçlarında gol atamadılar. Müthiş bir ortalama. Üstelik rakip kim olursa olsun, bu beklentiyi yaratan bir oyun oynuyorlar. Keskin rotasyonların da bunda payı var. Çünkü oyuncunun yorulmasına da izin vermeden, onları hep aynı sıcaklıkta tutmayı başardılar. Detayları çok önemseyen, mükemmeliyetçi bir isim Jesus ve baskıyı takımında kurdu. Hepsi en iyisinin peşine düştüler.

AHMET ÇAKAR: F.Bahçe'de her şey dört dörtlük. Disiplinli, agresif ve iştahla şovlarına devam ediyorlar. Jesus taraflı tarafsız herkesin gözünde bir efsane haline geldi, hem de 3 ayda. Efsane olmak zordur ama efsane olarak kalabilmek daha da zordur.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Jesus'u zaman zaman eleştiren tek yorumcuyum. Bunun nedeni de analizlerimi skorlara göre yapmamamdan dolayı. Örneğin; Fenerbahçe, Ankaragücü karşılaşmasında 65 dakika kötü oynadı ama kazanınca herkes için her şey yolunda gitmiş oluyor. Ben Jesus'un artılarını da hatalarını da söylüyorum. Mesela neden Ankaragücü maçında Arda Güler'i bitime 30 saniye kala oyuna alıyorsun?




LEVENT TÜZEMEN: F.Bahçe 103 gollü sezonu geride bırakıp yeni bir rekora imza atabilir. Ancak Jesus'un Ankaragücü maçından sonra söylediği şu söz dikkatimi çekti; "Gustavo ve Crespo'nun beni anlamaları daha kolay. Çünkü aynı dili konuşuyoruz. Türk oyuncularla İngilizce konuşsak da aynı şeyi söyleyemem. Aynı dili konuşmak işimizi kolaylaştırıyor." Jesus, bir ölçüde isteklerine yerlilerin yeterince cevap veremediğini söylüyor. Acaba yerlilerle bir sıkıntı yaşadığını mı vurgulamak istiyor?

FATİH DOĞAN: Jorge Jesus tartışmasız Fenerbahçe'nin yıldızı. Saçtığı enerjisiyle takımdaki bütün futbolcu yıldızları gölgede bıraktı. Ama hak ediyor. Bazen oyun kalitesinde gel-gitler, türbülanslar yaşasa da sezon başı geldiği takımda bu kadar rotasyon yaptığı bir ortamda bu oyun seviyesini nazarlık kabul ediyorum. Çünkü bana "umut vadeden" oyunu sunuyor. Yaptığı tercihler, hareketler, açıklamalar yazılarıma ve yorumlarıma renk katıyor. En önemlisi Türk futboluna renk katıyor. 28 gol mü dediniz? Gol, bu oyunun zevkidir, puanları da topluyorsa kadayıf üstü kaymak etkisi yapar.

ÖNCE HAKEMLERİN BEYİNLERİ TEMİZLENMELİ

SORU: VAR'daki tartışmalar bitmiyor. TFF yarın VAR odalarını medyaya ve kulüplere açacak. Bu hamle tartışmaları bitirir mi? VAR'daki sorunun temel nedenleri nedir?

LEVENT TÜZEMEN: Hakemlik yapmaları engellenen isimler VAR'a atanıyorsa bu bir skandaldır. Özellikle VAR, F.Bahçe'nin maçlarında kılı kırk yarıyor ve doğru kararlar veriyor ama diğer takımların maçlarında can yakmaya devam ediyor. Konyaspor resmen katledildi. Trabzonspor maçında Kayseri'nin canı yandı. Kayseri maçında G.Saray'ın penaltısı verilmedi. Çapsız, yetersiz ve yeteneksiz isimlere VAR emanet edilirse TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Türk futbolunun marka değerinden bahsetmesi anlamsız olur.




AHMET ÇAKAR: VAR odasını açsan ne olur, içeride olay yeri inceleme yapsan ne olur, içerideki konuşmaları kamuoyuna açıklasan ne olur? Mühim olan, hakem ve VAR hakemlerinin beyinlerini temizlemek. Özellikle VAR hakemleri, neye davet edip etmeyeceğini bilemiyorlar. Hakem bazen bütün işi VAR'a bırakıyor bazen de bütün inisiyatifi kendine alıyor. Ama şu bir gerçek ki Türk hakemliğinde hem hakem hem de VAR hakemi problemi had safhada.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Tüm eleştirilere rağmen VAR'ın kaldırılması gibi bir şey söz konusu bile olamaz. Zaman zaman VAR hataları meydana geliyor ancak yine de eski maçlara oranla bu hataların azaldığı görüşündeyim. Bu tartışmaların sonu gelmez. VAR'da görev alanların kadrosu da belli, maçı yöneten hakemler de. Bunların hepsi önceden planlanmış işler.

FATİH DOĞAN: TFF, VAR odalarını medyaya açmakla şeffaflık adına doğru bir adım atmış olur. Ama bu çözüm getirmez. Keşke TFF, VAR kayıtlarını medyaya açabilse… O zaman daha büyük mesafe katedilir. Ama Hollanda ve birkaç küçük lig dışında böyle bir uygulama hatırlamıyorum. En azından VAR diyaloglarının kulüp temsilcilerine açılması çözüme daha fazla katkı sağlayabilir. Hakemlere şeffaflık gelir. GÜRCAN BİLGİÇ: Sorun VAR'da değil, görüntüyü yorumlayanlarda. Tartışmayı bitirecek davranış, odaların açılması değil. Hepimizin tartıştığı pozisyonda neden VAR'ın devreye girdiği veya girmediğinin açıklanması. Yani; "Ey VAR hakemi, Galatasaray maçında Kayserili oyuncunun elinden seken topta hakemi neden çağırmadın?" sorusunu, "Çünkü…" diye başlayan bir gerekçelendirme ile bildirsinler. Biz de pozisyonlara nereden bakacağımızı bilelim.

MAÇ KAZANDIRIR AMA ŞAMPİYON YAPAMAZ

SORU: Beşiktaş taraftarı Valerien İsmael'in üzerini çizdi. Yönetim hocaya sahip çıkıyor. Bu evlilik uzun sürer mi?

LEVENT TÜZEMEN: Beyan esastır, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, "Valerien İsmael hocam ile şampiyon olacağız, kupa kaldıracağız" sözünden sonra Beşiktaş ile Fransız hocanın evliliğini sormak anlamsız.

FATİH DOĞAN: Güzel soru! Aynı şekilde cevap vereyim. Evliliğin uzun mu kısa mı süreceğinden ziyade nasıl süreceği önemli! Huzursuz, mutsuz, özetle başarısız bir evliliği yürütmenin kime ne faydası olur? Beşiktaş taraftarı kupalar istiyor, iyi oyunla yarışmak, Avrupa'ya girmek istiyor. Ancak İsmael ile bu işin olacağına olan inancını kaybetmeye başladı. Başkan Çebi başta, bu evliliği kurtarmaya çalışanlar var. Ancak hem bilimsel veriler hem de duygusal güvensizlikler "Bu evlilik zor kurtulur" diyor. Başkan Çebi'nin gayretine saygı duymakla birlikte Valerien'le evlilikte ısrar etmenin fayda getirmeyeceğine inananlardanım.




AHMET ÇAKAR: Beşiktaş yönetimi özellikle başkan, bazen işin sonunu düşünmeden açıklamalar yapıyor. Valerien İsmael'in Beşiktaş taraftarı gözünde fazla bir değeri kalmadı. Alınabilecek birkaç kötü sonuç sonrası ne Başkan Çebi ne de herhangi bir başkası İsmael'i o koltukta tutamaz. Ama o zaman da şunu soracaklar; 'Hani başkan olarak dönem boyunca Valerien İsmael ile beraberdin? Hani sözleşme yenilemek istiyordun?' diyecekler. Taraftarın gönlünde Sergen Yalçın var.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Bizde teknik adamlar neticelere göre eleştiriliyor. Eğer sonuç iyiyse büyük antrenör olunuyor. Beşiktaş bana göre kötü futbol oynamıyor. Tabii ki taraftar çok daha iyisini bekliyor. Ama şu anda puan cetveline baktığımızda herkes iç içe şekilde gidiyor.

GÜRCAN BİLGİÇ: "Türkçe bilmiyorum" diye cevaplıyor bu eleştirileri İsmael. Yani; her şeyin farkında. Takımının belki de en iyi performansı gösterdiği maçta istifaya davet edildiyse, "Neden?" diye sormalı kendine. Bu anlayışın "Maç kazandıracağını ama şampiyon yapmayacağını" daha sezon başında söyledim, yazdım. Çeşitlilik katılmayan, Weghorst doğru savunulduğunda etkisiz olan bir kurgu. Yönetim ne derse desin, taraftara rağmen karar alamazsınız. 'Düzeleceğiz' diye düşünüyorlarsa, daha çok beklerler.

DURSUN ÖZBEK, İNAN KIRAÇ'LA KONUŞMALI

SORU: Galatasaray taraftarın yüzünü güldüremiyor. Eleştiri çok. Yönetim ve Okan Buruk ne yapmalı?

LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray Vakfı Başkanı ve G.Saray Divan Kurulu üyesi Sayın İnan Kıraç, 117. kuruluş yılı nedeniyle Ali Sami Yen'in mezarına yapılan ziyarete katıldı. İnan Bey, camiada güçlü bir isimdir ve hakim olduğu geniş bir çevresi vardır. Mezarlıkta gazeteci Sezgin Gelmez'e bir röportaj verdi ve şöyle dedi: "Ali Koç ailenin en ufağı. Önünü açıyorlar, destek oluyorlar." Gelmez, "F.Bahçe şampiyon mu olacak?" diye sordu, Kıraç da "Evet, F.Bahçe şampiyon olur" cevabını verdi. İnan Bey'in bu sözlerinin arkasındaki bilgi nereden geliyor? G.Saray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi, İnan Bey ile bir toplantı yapıp "F.Bahçe şampiyon olur" sözünün temelinde yatan gerçekleri sormalı ve öğrenmeli.

AHMET ÇAKAR:
Galatasaray zor durumda. Böyle durumlarda da ilk günah geçişi teknik direktör olur. Görünen o ki başarısız sonuçlardan sonra Okan Buruk ile yollar ayrılacak. Asıl problem bundan sonra. Terim mi gelecek yoksa bir yabancı mı?




ÖMER ÜRÜNDÜL: Galatasaray'ın şu anda yaşadığı problemler aslında sürpriz değil. Çünkü çok önemli ve kariyerli isimler transfer edildi. Hep aynı sorun var. Bunlar İstanbul'a tatile geliyorlar. 'Biz burada nasıl olsa oynarız' diye düşünüyorlar. Ama fizik güç olmayınca yıldız futbolcu olmak bir şey ifade etmiyor.

FATİH DOĞAN: Galatasaray'ın yaşadığı sıkıntıların ana nedeni son seçim kongresi. Özbek yönetimi sıkışık zamanda göreve başlayıp takımı yeniden inşa etme koşturmasına girdi. Yeni bir hoca, yeni bir sistem ve birbirini tanımayan yıldızlar... Bu tempo, planlamada ve Türk havuzunda derinlik oluşturulmasında hatalara neden oldu. Devre arasına fazla kayıpla girmezse ikinci yarı daha güçlü bir Galatasaray izleyeceğimizi düşünüyorum.

GÜRCAN BİLGİÇ: İcardi'yi alınca her maç gol atacağını düşünürseniz, bu böyle olmuyor. Galatasaray'ın 'takım refleksinde' büyük sorunlar var. Kariyerli oyuncular geçmişlerini getirmediler buraya. Gökyüzünde değil 'sahada yalnız gezen yıldızlar takımı' oldular.

AVCI ORTA SAHAYA İYİ ÇALIŞMALI

SORU: Trabzonspor son iki maçındaki futboluyla taraftara umut verdi. Abdullah Avcı işleri düzeltmeye başladı mı?

LEVENT TÜZEMEN:
Abdullah hoca, Monaco maçında tarih yazan kadrosunu iki-üç oyuncu değiştirerek korumaya özen göstermelidir. İstikrarlı kadro başarıyı getirir. Beşiktaş maçında iyi mücadele eden ve kompakt futbolla rakibine pozisyon vermeyen bir Trabzonspor izledik. Avcı bu anlayışı lige de taşımalı, bazen topu rakibe bırakmanın da kazanmak için önemli olduğunu takıma anlatmalı.




AHMET ÇAKAR: Monaco maçı bir dönüm noktasıydı. Kaybedilseydi Trabzon'da şevkler kırılır, Avcı tartışılır hale gelirdi. Ama bence Trabzonspor, tatilden geri döndü ve şampiyonlukta kesinlikle iddialı.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Trabzonspor'un zaten iyi bir kadrosu var. Tek sorun; şampiyon olan kadronun fazla değişime uğramasıydı. Bunun için de zaman gerekliydi. Trabzonspor'un Avrupa Ligi gruplarında son iki maçta işinin kolay olmadığını düşünenlerdenim. Bu yüzden Abdullah Avcı'nın orta sahada iyi bir planlama yapması gerekiyor.

GÜRCAN BİLGİÇ: Trabzonspor iyi oynamadı, iyi mücadele etti. Avcı'nın çokça bahsettiği "anlar" Trabzonspor'un şansına oldu. Son iki maç, Avcı'nın enerjisini ve bilgisini takıma yansıtmasıdır. Doğru pozisyonlar aldılar ve disiplinli oynadılar. Bu sonuçlar takıma güven getirecek. Trabzonspor'un ligi şimdi başlıyor

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