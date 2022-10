Jesus tüm yıldızları gölgede bıraktı

ÖNCE HAKEMLERİN BEYİNLERİ TEMİZLENMELİ

Aslında yedi maçtaulaştılar 28 gole… Konya ve Beşiktaş maçlarındagol atamadılar. Müthiş bir ortalama. Üstelikrakip kim olursa olsun, bu beklentiyiyaratan bir oyun oynuyorlar. Keskinrotasyonların da bunda payı var.Çünkü oyuncunun yorulmasınada izin vermeden, onları hepaynı sıcaklıkta tutmayı başardılar.Detayları çok önemseyen,mükemmeliyetçi birisim Jesus ve baskıyı takımındakurdu.F.Bahçe'de her şey dört dörtlük. Disiplinli, agresif ve iştahla şovlarına devam ediyorlar. Jesus taraflı tarafsız herkesin gözünde bir efsane haline geldi, hem de 3 ayda. Efsane olmak zordur ama efsane olarak kalabilmek daha da zordur.Jesus'u zaman zaman eleştiren tek yorumcuyum. Bunun nedeni de analizlerimi skorlara göre yapmamamdan dolayı. Örneğin; Fenerbahçe, Ankaragücü karşılaşmasında 65 dakika kötü oynadı ama kazanınca herkes için her şey yolunda gitmiş oluyor. Ben Jesus'un artılarını da hatalarını da söylüyorum.F.Bahçe 103 gollü sezonu geride bırakıp yeni bir rekora imza atabilir. Ancak Jesus'un Ankaragücü maçından sonra söylediği şu söz dikkatimi çekti; "Gustavo ve Crespo'nun beni anlamaları daha kolay. Çünkü aynı dili konuşuyoruz. Türk oyuncularla İngilizce konuşsak da aynı şeyi söyleyemem. Aynı dili konuşmak işimizi kolaylaştırıyor."Acaba yerlilerle bir sıkıntı yaşadığını mı vurgulamak istiyor?Jorge Jesus tartışmasız Fenerbahçe'nin yıldızı. Saçtığı enerjisiyle takımdaki bütün futbolcu yıldızları gölgede bıraktı. Ama hak ediyor. Bazen oyun kalitesinde gel-gitler, türbülanslar yaşasa da sezon başı geldiği takımda bu kadar rotasyon yaptığı bir ortamda bu oyun seviyesini nazarlık kabul ediyorum. Çünkü bana "umut vadeden" oyunu sunuyor. Yaptığı tercihler, hareketler, açıklamalar yazılarıma ve yorumlarıma renk katıyor. En önemlisi Türk futboluna renk katıyor. 28 gol mü dediniz?Hakemlik yapmalarıengellenen isimler VAR'a atanıyorsabu bir skandaldır. Özellikle VAR,F.Bahçe'nin maçlarında kılı kırk yarıyorve doğru kararlar veriyor amadiğer takımların maçlarında can yakmayadevam ediyor.Çapsız, yetersiz ve yeteneksizisimlere VAR emanet edilirse TFF Başkanı MehmetBüyükekşi'nin Türk futbolunun marka değerindenbahsetmesi anlamsız olur.VAR odasınıaçsan ne olur, içeride olay yeri incelemeyapsan ne olur, içerideki konuşmalarıkamuoyuna açıklasan ne olur?Mühim olan, hakem ve VAR hakemlerininbeyinlerini temizlemek.Hakem bazenbütün işi VAR'a bırakıyor bazen de bütüninisiyatifi kendine alıyor. Ama şu bir gerçekki Türk hakemliğinde hem hakem hem deVAR hakemi problemi had safhada.Tüm eleştirilere rağmen VAR'ınkaldırılması gibi bir şey söz konusu bile olamaz.VAR'dagörev alanların kadrosu da belli, maçı yöneten hakemlerde. Bunların hepsi önceden planlanmış işler.TFF, VAR odalarını medyayaaçmakla şeffaflık adına doğru bir adım atmış olur. Ama buçözüm getirmez. Keşke TFF, VAR kayıtlarını medyayaaçabilse… O zaman daha büyük mesafe katedilir.Ama Hollanda ve birkaç küçük lig dışında böyle biruygulama hatırlamıyorum. En azından VAR diyaloglarınınkulüp temsilcilerine açılması çözüme dahafazla katkı sağlayabilir. Hakemlere şeffaflık gelir.Sorun VAR'da değil,görüntüyü yorumlayanlarda.Hepimizin tartıştığıpozisyonda neden VAR'ın devreye girdiği veya girmediğininaçıklanması. Yani; "Ey VAR hakemi, Galatasaraymaçında Kayserili oyuncunun elinden seken topta hakemineden çağırmadın?" sorusunu,diye başlayanbir gerekçelendirme ile bildirsinler.Beyan esastır, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, "Valerien İsmael hocam ile şampiyon olacağız, kupa kaldıracağız" sözünden sonra Beşiktaş ile Fransız hocanın evliliğini sormak anlamsız.Güzel soru! Aynı şekilde cevap vereyim. Evliliğin uzun mu kısa mı süreceğinden ziyade nasıl süreceği önemli!Beşiktaş taraftarı kupalar istiyor, iyi oyunla yarışmak, Avrupa'ya girmek istiyor. Ancak İsmael ile bu işin olacağına olan inancını kaybetmeye başladı. Başkan Çebi başta, bu evliliği kurtarmaya çalışanlar var.Başkan Çebi'nin gayretine saygı duymakla birlikte Valerien'le evlilikte ısrar etmenin fayda getirmeyeceğine inananlardanım.Beşiktaş yönetimi özellikle başkan, bazen işin sonunu düşünmeden açıklamalar yapıyor.Alınabilecek birkaç kötü sonuç sonrası ne Başkan Çebi ne de herhangi bir başkası İsmael'i o koltukta tutamaz. Ama o zaman da şunu soracaklar; 'Hani başkan olarak dönem boyunca Valerien İsmael ile beraberdin? Hani sözleşme yenilemek istiyordun?' diyecekler.Bizde teknik adamlar neticelere göre eleştiriliyor. Eğer sonuç iyiyse büyük antrenör olunuyor. Beşiktaş bana göre kötü futbol oynamıyor. Tabii ki taraftar çok daha iyisini bekliyor. Ama şu anda puan cetveline baktığımızda herkes iç içe şekilde gidiyor."Türkçe bilmiyorum" diye cevaplıyor bu eleştirileri İsmael. Yani; her şeyin farkında. Takımının belki de en iyi performansı gösterdiği maçta istifaya davet edildiyse, "Neden?" diye sormalı kendine. Bu anlayışın "Maç kazandıracağını ama şampiyon yapmayacağını" daha sezon başında söyledim, yazdım. Çeşitlilik katılmayan, Weghorst doğru savunulduğunda etkisiz olan bir kurgu. Yönetim ne derse desin, taraftara rağmen karar alamazsınız.diye düşünüyorlarsa, daha çok beklerler.GalatasarayVakfı Başkanı ve G.Saray Divan Kuruluüyesi Sayın İnan Kıraç, 117. kuruluş yılınedeniyle Ali Sami Yen'in mezarına yapılanziyarete katıldı.Mezarlıktagazeteci Sezgin Gelmez'e bir röportaj verdive şöyle dedi:Gelmez,"F.Bahçe şampiyon mu olacak?"diye sordu, Kıraç dacevabınıverdi. İnan Bey'inbu sözlerinin arkasındakibilgi nereden geliyor?G.Saray BaşkanıDursun Özbek ve yönetimi,İnan Bey ile bir toplantı yapıp"F.Bahçe şampiyon olur" sözününtemelinde yatan gerçeklerisormalı ve öğrenmeli.Galatasaray zor durumda. Böyle durumlarda da ilk günah geçişi teknik direktör olur. Görünen o ki başarısız sonuçlardan sonra Okan Buruk ile yollar ayrılacak. Asıl problem bundan sonra.Galatasaray'ın şu anda yaşadığı problemler aslında sürpriz değil. Çünkü çok önemli ve kariyerli isimler transfer edildi. Hep aynı sorun var.Ama fizik güç olmayınca yıldız futbolcu olmak bir şey ifade etmiyor.Galatasaray'ın yaşadığı sıkıntıların ana nedeni son seçim kongresi. Özbek yönetimi sıkışık zamanda göreve başlayıp takımı yeniden inşa etme koşturmasına girdi. Yeni bir hoca, yeni bir sistem ve birbirini tanımayan yıldızlar...Devre arasına fazla kayıpla girmezse ikinci yarı daha güçlü bir Galatasaray izleyeceğimizi düşünüyorum.İcardi'yi alınca her maç gol atacağını düşünürseniz, bu böyle olmuyor. Galatasaray'ın 'takım refleksinde' büyük sorunlar var. Kariyerli oyuncular geçmişlerini getirmediler buraya. Gökyüzünde değil 'sahada yalnız gezen yıldızlar takımı' oldular.Abdullah hoca, Monaco maçında tarih yazan kadrosunu iki-üç oyuncu değiştirerek korumaya özen göstermelidir.Beşiktaş maçında iyi mücadele eden ve kompakt futbolla rakibine pozisyon vermeyen bir Trabzonspor izledik. Avcı bu anlayışı lige de taşımalı, bazen topu rakibe bırakmanın da kazanmak için önemli olduğunu takıma anlatmalı.Monaco maçı bir dönüm noktasıydı. Kaybedilseydi Trabzon'da şevkler kırılır, Avcı tartışılır hale gelirdi. Ama bence Trabzonspor, tatilden geri döndü ve şampiyonlukta kesinlikle iddialı.Trabzonspor'un zaten iyi bir kadrosu var. Tek sorun; şampiyon olan kadronun fazla değişime uğramasıydı. Bunun için de zaman gerekliydi. Trabzonspor'un Avrupa Ligi gruplarında son iki maçta işinin kolay olmadığını düşünenlerdenim.Trabzonspor iyi oynamadı, iyi mücadele etti. Avcı'nın çokça bahsettiği "anlar" Trabzonspor'un şansına oldu. Son iki maç, Avcı'nın enerjisini ve bilgisini takıma yansıtmasıdır.Bu sonuçlar takıma güven getirecek.