Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’a Romain Saiss’ten müjdeli haber!

Beşiktaş'ın savunmasında büyük öneme sahip olan Romain Saiss, Giresunspor deplasmanında yaşadığı sakatlık nedeniyle Trabzonspor karşısında formasından uzak kalmıştı.

Faslı futbolcunun tedavisi devam ederken durumunun iyiye gittiği, iki hafta sahalardan uzak kalması beklenen oyuncunun Hatayspor maçı öncesinde takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

VALERİEN İSMAEL'E TATİL YOK

Beşiktaş'ta iki günlük izin yarın sona erecek ve Hatayspor maçı hazırlıkları başlayacak. Bu süreçte vaktini Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde geçiren Valerien İsmael, ekibiyle birlikte takımın eksiklerine odaklandı.

Futbolculara 15 günlük antrenman programını veren İsmael, izin günlerinde de bu programa uygun bir şekilde hareket edilmesini istedi.