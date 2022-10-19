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Giriş Tarihi: 19.10.2022 09:37

Son dakika Beşiktaş haberleri: Valerien Isamel'den Cenk Tosun kararı! Hatayspor maçında...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş haberleri: Valerien Isamel’den Cenk Tosun kararı! Hatayspor maçında...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Sakatlığı bulunan Weghorst, Hatay deplasmanında riske edilmeyecek ve Cenk Tosun'a görev verilecek. Dele Alli’nin yedek soyunması, Muleka’nın ise 2. forvet olarak görev alması bekleniyor.

Beşiktaş'ta şu ana kadar oynadığı 9 maçta da sonradan oyuna giren Cenk Tosun'a gün doğdu…

Sağ kasığında ödem ve gerilme meydana gelen Wout Weghorst'un tedavi sürecinin 10 günü bulacağı ve Hollandalı yıldızın Hatay deplasmanında riske edilmeyeceği belirtildi. Bu gelişmenin ardından gözler Cenk Tosun'a çevrildi.

Teknik heyetin Trabzonspor maçında bu sezon siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydeden 31 yaşındaki futbolcuyu 11'de sahaya süreceği öğrenildi.

Son üç maçta ilk 11'de yer almasına rağmen performansıyla hayal kırıklığı yaratan Dele Alli'nin kulübeye çekileceği, Muleka'nın ise ikinci forvet olarak Cenk Tosun'a eşlik edeceği gelen bilgiler arasında. Bu arada Gedson Fernandes'in de yeniden 11'e dönmesi bekleniyor.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Valerien Isamel'den Cenk Tosun kararı! Hatayspor maçında...
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