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Giriş Tarihi: 19.10.2022 19:29

Süper Lig'de 11'inci haftanın hakemleri açıklandı

DHA
Süper Lig’de 11’inci haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 11'inci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak Fenerbahçe - Medipol Başakşehir mücadelesinde Zorbay Küçük düdük çalacak.

Haftanın programı ve hakemler şöyle:

21 Ekim Cuma
20.00 Fraport TAV Antalyaspor - İstanbulspor: Ümit Öztürk

22 Ekim Cumartesi
14.30 HangiKredi Ümraniyespor - VavaCars Fatih Karagümrük: Mert Güzenge
17.00 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

23 Ekim Pazar
14.30 Kasımpaşa - Yukatel Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz
17.00 Adana Demirspor - Arabam.com Konyaspor: Hüseyin Göçek
20.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor: Ali Palabıyık

24 Ekim Pazartesi
20.00 Bitexen Giresunspor - MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa
20.00 Atakaş Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam

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Süper Lig'de 11'inci haftanın hakemleri açıklandı
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