Enner Valencia'dan Jorge Jesus'a övgü dolu sözler! "Öz güvenli bir takım olduk"

"TARAFTARLARIMIZIN BİZİM PERFORMANSIMIZ ÜZERİNDE DE ETKİLERİ OLUYOR"



Taraftarlarımız her zaman harika ama özellikle de bu sezon göstermiş oldukları destek bizim için çok önemli. Evimizde oynadığımız her maçı dolu tribünler önünde oynadık. Her maçta çok heyecanlılar, istekliler ve bizim performansımız üzerinde de etkileri oluyor. Şu ana kadar bizim de onları mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Oynadığımız maçlarda onlara güzel bir şov sergiledik, çok fazla goller attık. Umarım bu şekilde onları mutlu etmeye devam ederiz. Onlar bizi sonuna kadar destekliyorlar. Saha içerisinde kötü gittiğimiz zaman bizim ayağa kalkmamıza yardımcı oluyorlar. Umarım biz bu şekilde devam ederiz, onlar da bizi desteklemeye devam ederler.



"TAKIMIMA YARDIM EDEREK DEVAM ETMEK İSTİYORUM. 'GOL KRALI' OLABİLİRSEM DE NE MUTLU BANA"



Ballon d'Or (Altın top) söylemini ben de sosyal medyada gördüm ve hoşuma da gitti. Taraftarlarımızın sosyal medyadan yapmış oldukları şeyler hoşuma gidiyor. Sürekli destek mesajları da alıyorum, daha iyiye gidebilmek için… Her zaman pozitif mesajlar atıyorlar. Umarım bu şekilde gelişerek devam edebilirim. Atmış olduğum goller tabii ki takımıma yardım etmek anlamında benim için çok önemli. 'Gol Kralı' olabilirsem de ne mutlu bana. Ne olacağını göreceğiz. Ben bu şekilde takımıma yardım ederek devam etmek istiyorum, benim için en önemli şey de budur!



"BİZ DE İŞİMİZE ODAKLANDIK VE BUNU BAŞARABİLMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUZ"



Artık her yerde beni 'GOAT' diye çağırıyorlar. İsmim ve soy ismimle hitap edilmiyor, herkes bu takma ismi kullanıyor. Benim de hoşuma gidiyor. Eğer taraftarlarımız bundan mutluysa ben de mutluyum. Onların göstermiş olduğu sevgi inanılmaz! Her gün daha iyiye giderek onları mutlu etmek istiyorum. Biliyoruz ki bu sezon şampiyon olmak bizim için çok önemli. Çünkü Fenerbahçe uzun yıllardır şampiyon olamıyor. Biz de işimize odaklandık ve bunu başarabilmek için çok çalışıyoruz. Ekvador'da beni 'Superman' diye çağıyorlar, Türkiye'de GOAT diye çağırıyorlar. İkisi de hoşuma gidiyor.



"ÇOCUKLARIMIZ BİZİM İÇİN EN BÜYÜK MUTLULUK, EN BÜYÜK MOTİVASYON KAYNAĞI"



Çocuklarımız bizim için en büyük mutluluk, en büyük motivasyon kaynağı. Kazandığımız maçlardan sonra da oyun oynamak için sahaya giriyorlar. Hocamız da buna izin verdi. Biz de bu durumdan dolayı çok mutlu olduk. Maç sonlarında sahaya giriyorlar. Belirtmiş olduğum gibi onlar bizim en büyük motivasyonumuz. Her şeyi onlar için yapıyoruz. Umarım galibiyetler gelir, onlar da sahaya girmeye devam ederler.