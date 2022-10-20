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Giriş Tarihi: 20.10.2022 16:59 Son Güncelleme: 20.10.2022 16:59

PSG'de yıldızlar krizi! Mbappe yönetime resti çekti...

PSG’de yıldızlar krizi! Mbappe yönetime resti çekti...

PSG'de Mbappe krizi bitmek bilmiyor. Bir süredir yönetimle karşı karşıya gelen Kylian Mbappe, Neymar konusunda tavrını koyarak kulübe rest çekti. Fransız basını Mbappe ile ilgili çok çarpıcı bir iddiayı gündemine taşıdı.

PSG ve yıldız oyuncusu Kylian Mbappe arasında yaşanan kriz devam ediyor. Fransız basını El Pais'e göre PSG yönetimiyle görüşme yapan Mbappe, Neymar'ın takımdan gitmesi durumunda sözleşme yenileyeceğini ve kulüpte kalacağını ifade etti.

MBAPPE, NEYMAR'IN GİTMESİNİ İSTİYOR

El Pais'te yer alan bir habere göre, Kylian Mbappe'nin 'titizliğe dayalı bir yönetim modeli' talep ettiği ve Neymar'ın gösterdiği disiplin eksikliğinden memnun olmadığını yazdı.

GÖZLER PSG BAŞKANINDA

Sport'a göre ise, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Mbappe'nin rahatsız olduğu durumları gidermek adına Neymar için uygun bir kulüp bulacağı ifade edildi. Aynı habere göre Neymar için uygun olan kulüp Premier Lig ekibi Newcastle United idi fakat Brezilyalı yıldız buna yanaşmadı.

TAKIM MBAPPE'NİN TAVRINDAN RAHATSIZ

Geçtiğimiz haftalarda L'Equipe'te çıkan haberlere göre Mbappe'nin ara transfer döneminde Real Madrid'e gitmek istediği fakat PSG'nin buna izin vermeyeceği ortaya çıkmıştı. Aynı haberde takım arkadaşları Mbappe'nin Neymar'a karşı olan tavrından rahatsız olduğu yazıldı.

MBAPPE'DEN AÇIKLAMA

Mbappe geçtiğimiz günlerde, Real Madrid'e transferi hakkında çıkan haberleri yalanlayarak PSG'de mutlu olduğunu ifade etse de, ünlü yorumcu ve gazeteciler bu açıklamayı pek samimi bulmadıklarını ifade etti.

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PSG'de yıldızlar krizi! Mbappe yönetime resti çekti...
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