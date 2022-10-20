PSG’de yıldızlar krizi! Mbappe yönetime resti çekti...

GÖZLER PSG BAŞKANINDA

Sport'a göre ise, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Mbappe'nin rahatsız olduğu durumları gidermek adına Neymar için uygun bir kulüp bulacağı ifade edildi. Aynı habere göre Neymar için uygun olan kulüp Premier Lig ekibi Newcastle United idi fakat Brezilyalı yıldız buna yanaşmadı.