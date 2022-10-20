PSG’de yıldızlar krizi! Mbappe yönetime resti çekti...

PSG ve yıldız oyuncusu Kylian Mbappe arasında yaşanan kriz devam ediyor. Fransız basını El Pais'e göre PSG yönetimiyle görüşme yapan Mbappe, Neymar'ın takımdan gitmesi durumunda sözleşme yenileyeceğini ve kulüpte kalacağını ifade etti.
MBAPPE, NEYMAR'IN GİTMESİNİ İSTİYOR
El Pais'te yer alan bir habere göre, Kylian Mbappe'nin 'titizliğe dayalı bir yönetim modeli' talep ettiği ve Neymar'ın gösterdiği disiplin eksikliğinden memnun olmadığını yazdı.
TAKIM MBAPPE'NİN TAVRINDAN RAHATSIZ
Geçtiğimiz haftalarda L'Equipe'te çıkan haberlere göre Mbappe'nin ara transfer döneminde Real Madrid'e gitmek istediği fakat PSG'nin buna izin vermeyeceği ortaya çıkmıştı. Aynı haberde takım arkadaşları Mbappe'nin Neymar'a karşı olan tavrından rahatsız olduğu yazıldı.
MBAPPE'DEN AÇIKLAMA
Mbappe geçtiğimiz günlerde, Real Madrid'e transferi hakkında çıkan haberleri yalanlayarak PSG'de mutlu olduğunu ifade etse de, ünlü yorumcu ve gazeteciler bu açıklamayı pek samimi bulmadıklarını ifade etti.