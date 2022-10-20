Son dakika haberi: Erden Timur'dan çok sert sözler! "

"BU KURGUYU YAPANIN BAŞINA BAŞINA YIKARIZ"

"Bunun net bir kurgu olduğu bariz bir şekilde ortada. Kimse ortalama bir zekayla bile anlaşılabilecek bir gerçeği görmezden gelmeye kalkmasın. Biz bu kurguyu yapanın başına yıkarız! Bizim amacımız Türk futbolunu yükseltmek. Futbolumuzun ne halde olduğu ortada. Bunları her zaman net şekilde söylemeye devam edeceğiz."

"HAKEMLİĞİ BİTME NOKTASINA GELEN ALİ PALABIYIK..."

"Başkanımız sordu, net bir cevap alamadı bu konuda. Atamalar yapay mı değil mi bilemeyiz ama kimse zekamızı hafife almaya kalkmasın! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında hakemliği bitme noktasına gelen Ali Palabıyık tekrardan maçımıza atanıyor. Bunun psikolijik etkisini hepimiz biliyoruz."

"NASIL BİR SORUŞTURMA AÇILMAZ"

"Bir hakem nasıl Galatasaray'ın rakibi olan takımın formasını giyer? Biz gazetelerden öğrendik. Bununla ilgili nasıl bir soruşturma açılmaz? Fenerbahçe'nin lehine 4 adet karar gelmiş VAR'dan. Bizim için bu sezon VAR söz konusu olmadı. Lehimize verilmeyen bariz, kamuoyunun hemfikir olduğu 10 tane pozisyon var."