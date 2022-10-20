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Giriş Tarihi: 20.10.2022 15:18 Son Güncelleme: 20.10.2022 15:32

Son dakika haberi: Erden Timur'dan çok sert sözler! "

Son dakika haberi: Erden Timur’dan çok sert sözler!

Son dakika haberleri: Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, VAR gündemiyle alakalı basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Timur, VAR kararları hakkında çok sert sözler söyleyerek tepkisini dile getirdi. Erden Timur, atanan hakemler konusunda "Bir hakem nasıl Galatasaray'ın rakibi olan takımın formasını giyer? Biz gazetelerden öğrendik. Bununla ilgili nasıl bir soruşturma açılmaz?" açıklamasını yaparak tepkisini dile getirdi.

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Timur, VAR kararları konusundaki tepkilerini dile getirererk sert eleştirilerde bulundu. İşte Erden Timur'un sözleri...

"AYRICALIK DEĞİL, ADALET İSTİYORUZ"

"Bugüne kadar daha farklı şekilde bu konuları ele almaya çalıştık. Kendi tarafımızı da bundan arındırıp veriye-dataya bakarak, istatistiksel olarak yorumlamaya çalıştık. Bu toplantının ana gündemi başından sonuna kadar adalet olacak. Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz."

"Hakem atamlarından, VAR atamalarına, uzatmalardan, yayıncı kuruluşun gösterim sürelerine kadar, yayıncı kuruluşun tribünden atılan yabancı maddeyi gösterme standardına kadar analiz ettik."

"AVAR'DA 9 MAÇIMIZA AYNI HAKEM ATANIYOR"

"Maçlarımızın yüzde 75'i iki hakeme verilmiş. Alper Ulusoy ve Hakan Ceylan. Alper Ulusoy'u zaten tüm Türkiye bizim maçımızdaki 6 saniye ile tanıyor. Buradan şunu anlıyoruz. Bu hakemler verilen talimatları o kadar iyi yerine getirmişler ki, bizim maçlarımızda yeniden görevlendirmişler. AVAR'da da 9 maçımıza aynı hakem atanıyor. En ufak bir riske girmemek için bunu yapmışlar."

"BU KURGUYU YAPANIN BAŞINA BAŞINA YIKARIZ"

"Bunun net bir kurgu olduğu bariz bir şekilde ortada. Kimse ortalama bir zekayla bile anlaşılabilecek bir gerçeği görmezden gelmeye kalkmasın. Biz bu kurguyu yapanın başına yıkarız! Bizim amacımız Türk futbolunu yükseltmek. Futbolumuzun ne halde olduğu ortada. Bunları her zaman net şekilde söylemeye devam edeceğiz."

"HAKEMLİĞİ BİTME NOKTASINA GELEN ALİ PALABIYIK..."

"Başkanımız sordu, net bir cevap alamadı bu konuda. Atamalar yapay mı değil mi bilemeyiz ama kimse zekamızı hafife almaya kalkmasın! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında hakemliği bitme noktasına gelen Ali Palabıyık tekrardan maçımıza atanıyor. Bunun psikolijik etkisini hepimiz biliyoruz."

"NASIL BİR SORUŞTURMA AÇILMAZ"

"Bir hakem nasıl Galatasaray'ın rakibi olan takımın formasını giyer? Biz gazetelerden öğrendik. Bununla ilgili nasıl bir soruşturma açılmaz? Fenerbahçe'nin lehine 4 adet karar gelmiş VAR'dan. Bizim için bu sezon VAR söz konusu olmadı. Lehimize verilmeyen bariz, kamuoyunun hemfikir olduğu 10 tane pozisyon var."

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