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Giriş Tarihi: 20.10.2022 16:17

Son dakika haberleri: Beşiktaş'a Muleka tavsiyesi! 'Kaleye ne kadar yakın olursa...'

Son dakika haberleri: Beşiktaş’a Muleka tavsiyesi! ’Kaleye ne kadar yakın olursa...’

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka'nın Kasımpaşa'da teknik direktörlüğünü yapan Sami Uğurlu, siyah-beyazlı ekibe golcü futbolcudan yararlanması için şifreleri verdi.

Beşiktaş'taki kariyerine 4 gollü bir başlangıç yapan ancak; son haftalarda düşüşe geçen Jackson Muleka, Hatayspor maçında ilk 11'de forma giymeye hazırlanıyor. Muleka'nın Kasımpaşa'daki teknik direktörü Sami Uğurlu, Demokratik Kongolu golcü hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"KALEYE YAKIN OYNAYINCA ATIYOR"

Uğurlu, "Muleka geldikten sonra oynamak istediğimiz oyuna uygun bir profile sahip olduğu için bize çok katkı verdi. 12 gol atması kesinlikle sürpriz değildi. Çünkü yaptığımız tespitlerde onun kaleye mümkün olduğunca yakın olması halinde skor şansının yüksek olduğunu gözlemledik" diye konuştu.

"UMUT BOZOK'A RAĞMEN ÇOK FAYDALI OLDU"

Futbolcudan nasıl faydalandıklarını anlatan Uğurlu, "Elimizde formda bir Umut Bozok olmasına karşın en önde ondan faydalandık. Ceza alanı içerisinde sürekli arayışta olan, serbestlik isteyen bir oyuncu karakterine sahip .Bunu da sonuçlandırma becerisiyle çok iyi kullanıyor. Ayrıca hücum geçişlerinde de çok etkili bir silah. Sürati ve koşuları onu farklı kılıyor. Valerien Ismael'in oynatmaya çalıştığı tempolu oyunda onun gibi tehditkâr oyuncuların kaleye daha yakın olması şart. Elbette elde Weghorst varken bunu yapabilmek kolay değil. Ancak Muleka ne kadar kale çevresine yakın kalırsa o kadar beraber oynadığı oyuncunun da hamle gücünü ve tabela şansını artırır" dedi.

"ŞİFRE; KALEYE YAKIN OLMASI"

Öte yandan Sami Uğurlu, "Muleka'yı doğru değerlendirerek verimli şekilde kullanmaya çalıştık. Oyuncuda bu oyundan keyif alıyordu ve kaleye yakın olduğunda kendisini daha mutlu hissettiğini söylüyordu. Şu ana kadar çok daha fazla katkı verebilirdi" diyerek sözlerini tamamladı.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş'a Muleka tavsiyesi! 'Kaleye ne kadar yakın olursa...'
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