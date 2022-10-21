Murat Ilgaz'dan olay sözler! "VAR hedeften şaştı"

Son günlerin en çok tartışılan ismi durumundaki MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz, Fenerbahçe Kulübü'ne üye olduğu yönündeki iddiaları yalanlarken, "Sadece Fenerbahçe değil, hiçbir kulübe üye değilim" dedi. Hakem atamalarını kendisinin yaptığı eleştirilerine ise "Hakem atamaları sadece bir kişinin inisiyatifinde değildir" karşılığını verdi. Ilgaz, VAR Merkezi Tanıtım Toplantısı'nda da katılımcılara sunum yaptı.



AYDA BİR KRİTİK EDİYORUZ!

Hakemlerin sürekli olarak eğitimden geçtiğinin altını çizen MHK Başkan Vekili Ilgaz, "En fazla eğitimi bizim hakemlerimiz alıyor. Ayda bir defa dışarıdan gelen hocamız dört haftanın kritiğini yapıyor" diye konuştu. Müdahale sayısı arttıkça protokolün dışına çıkılmaya başlandığını ve VAR'a bir bağımlılık oluştuğuna da dikkat çeken Ilgaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

HAKEMLERİN GÜVENI AZALIYOR

"Taca ve kornere bile neredeyse fikir söyleme durumuna geldiler. UEFA'da da benzer şeyler yaşandı ve şu gözlendi. VAR ne kadar müdahale ederse, orta hakemin güveni o kadar azalıyor. Ve VAR'a bir bağımlılık doğuyor. Bu da hakemliğin yara almasına ve saha içinde gecikmelere neden oluyor. VAR ile konuşmalar eğitim amaçlıysa dinlenir. Talimatın dışına çıkıyor mu diye. Biz hakemlerimize güveniyoruz."