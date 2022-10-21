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Giriş Tarihi: 21.10.2022

Stadı terk eden Ronaldo kadro dışı bırakıldı

Stadı terk eden Ronaldo kadro dışı bırakıldı

Tottenham karşısında oyuna alınmamasına sinirlenen ve maç bitmeden stattan ayrılan ünlü yıldız ile M.United arasında ipler koptu

Sezon başından beri Manchester United ile Cristiano Ronaldo arasındaki yaşanan gerilimde ipler tamamen koptu. Önceki gün oynanan Tottenham maçında teknik direktör Erik ten Hag tarafından ilk yarının sonlarında ısınmaya gönderilmesine rağmen oyuna alınmayınca sinirlenen ve mücadele bitmeden stadı terk eden Portekizli yıldız kadro dışı bırakıldı. Kulüpten yapılan açıklamada "Cristiano Ronaldo, cumartesi günkü Chelsea ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almayacak. Onun dışında tüm takım, konsantre bir şekilde bu maça hazırlanmaya devam edecek" denildi. İngiliz basını 37 yaşındaki ünlü yıldızın çalışmalarını tek başına sürdüreceğini yazdı.

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Stadı terk eden Ronaldo kadro dışı bırakıldı
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