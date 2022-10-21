Stadı terk eden Ronaldo kadro dışı bırakıldı

Sezon başından beri Manchester United ileÖnceki gün oynanan Tottenham maçında teknik direktör Erik ten Hag tarafından ilk yarının sonlarında ısınmaya gönderilmesine rağmen oyuna alınmayınca sinirlenen ve mücadele bitmeden stadı terk eden Portekizli yıldız kadro dışı bırakıldı. Kulüpten yapılan açıklamadadenildi.