Stadı terk eden Ronaldo kadro dışı bırakıldı

Tottenham karşısında oyuna alınmamasına sinirlenen ve maç bitmeden stattan ayrılan ünlü yıldız ile M.United arasında ipler koptu
Sezon başından beri Manchester United ile Cristiano Ronaldo arasındaki yaşanan gerilimdeipler tamamen koptu. Önceki gün oynanan Tottenham maçında teknik direktör Erik ten Hag tarafından ilk yarının sonlarında ısınmaya gönderilmesine rağmen oyuna alınmayınca sinirlenen ve mücadele bitmeden stadı terk eden Portekizli yıldız kadro dışı bırakıldı. Kulüpten yapılan açıklamada "CristianoRonaldo, cumartesi günkü Chelsea ile oynayacağımızmaçın kadrosunda yer almayacak. Onun dışındatüm takım, konsantre bir şekilde bu maça hazırlanmayadevam edecek" denildi. İngiliz basını 37 yaşındaki ünlüyıldızın çalışmalarını tek başına sürdüreceğini yazdı.