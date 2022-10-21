Türkiye'nin kupası, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi, bugün Riva'da gerçekleştirilecek. Kura çekim töreni saat 11.00'de başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu 3. turu geçen takımlara ek olarak, Süper Lig'den Beşiktaş, Alanyaspor, Antalyaspor gibi takımlar da kuraya dahil olacak. Konyaspor, Sivasspor, Fenerbahçe , Başakşehir ve Trabzonspor ise kupaya 5. turdan katılacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 54 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.