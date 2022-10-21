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Giriş Tarihi: 21.10.2022 09:13

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Beşiktaş ve Galatasaray’ın rakipleri belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri saat 11.00'de yapılacak kura çekimi ile belli olacak. Galatasaray ve Beşiktaş'ın da rakiplerinin belirleneceği kura çekimi A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Türkiye'nin kupası, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi, bugün Riva'da gerçekleştirilecek. Kura çekim töreni saat 11.00'de başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu 3. turu geçen takımlara ek olarak, Süper Lig'den Beşiktaş, Alanyaspor, Antalyaspor gibi takımlar da kuraya dahil olacak. Konyaspor, Sivasspor, Fenerbahçe , Başakşehir ve Trabzonspor ise kupaya 5. turdan katılacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 54 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

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Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
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