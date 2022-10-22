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Giriş Tarihi: 22.10.2022 15:11

Adem Llajic, tribünde

Adem Llajic, tribünde

Fatih Karagümrük’ün kadrosuna dahil ettiği Adem Llajic, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında oynanan Ümraniyespor-Karagümrük karşılaşmasını tribünden takip etti.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Fatih Karagümrük'ün yeni transferi Adem Llajic karşılaşmayı tribünden takip etti. Geçtiğimiz günlerde Karagümrük ile anlaşan Llajic, ligin 2. yarısından itibaren kırmızı-siyahlı formayı giyecek.

2018 yılında Torino'dan Beşiktaş'a transfer olan Adem Llajic, siyah-beyazlı formayla çıktığı 85 karşılaşmada 18 kez gol sevinci yaşarken, 24 de asist katkısında bulundu. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile sözleşmesi biten Sırbistan Milli Takım forması giyen futbolcu geçtiğimiz haftalarda Fatih Karagümrük ile anlaştı.

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Adem Llajic, tribünde
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