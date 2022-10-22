Altay Bayındır, hakkındaki eleştirilere yanıt verdi

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli oyuncu, "Bizim için önemli bir maçtı. Maç eksiğimiz olmasına rağmen liderliğe yükseldik, mutluyuz. Bu hafta Avrupa Ligi maçımız var, en sağlıklı şekilde geçeriz inşallah. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Çok önemli bir maçtan galip ayrıldık. Böyle maçlarda alınan 3 puanlar çok değerlidir. Her maç da birbirinden önemli. Bu haftayı kapatıp yarından itibaren önümüzdeki maça odaklanacağız." diye konuştu.

- "Kritik kurtarışların bana olumlu ya da olumsuz yansıması olmadı"

Basın mensuplarının, "Kritik kurtarışların sana öz güven kazandırdı mı?" şeklindeki sorusuna Altay Bayındır, şu cevabı verdi:

"Hiçbir şekilde bana olumlu veya olumsuz bir yansıması olmadı. Hepimiz profesyonel oyuncularız. İşimiz çalışıp, gözümüzü sadece bir yere odaklayıp, kulaklarımızı tıkayıp işimizi yapmak. Bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor. Geçen hafta MKE Ankaragücü maçında da söylediğim gibi, Avrupa Ligi maçındakinin penaltı olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü topa değmiştim. Ondan önceki maçta da pozisyon yaşadım ama dediğim gibi bazı şeyler geride kalıyor. Futbolda böyle şeyler olabilir. Pas hatası yapabilir oyuncu. Başarılı olmak için her zaman destek olmak lazım. Zaten bir oyuncu pas hatası yaptığı zaman morali bozuluyor, ona bir de yüklenmek daha çok moralini bozuyor, eğer güçlü bir psikolojisi yoksa. O yüzden biz içeride de konuşuyoruz. İyi bir aile ortamımız var. İyi bir takım olduk. İnşallah bu şekilde de kazanmaya devam ederiz."

Sözleşmesiyle ilgili bir soruyu da başarılı kaleci, "Bu tarz konular futbolcu konusu değildir. Futbolcuların bu konularla ilgilenen menajerleri var. Onlar görüşüyorlardır. Şu an kritik bir dönemdeyiz. Her hafta maç var, yoğun bir programdayız, sadece işimize odaklanmış vaziyetteyiz. İlerleyen günlerde neler olur hep beraber göreceğiz." sözleriyle yanıtladı.

Taraftarın maçta kendisine destek vermesi ve pankart açmasıyla ilgili konuşan Altay, "Sağ olsunlar destek amaçlı güzel pankart açılmıştı. Isınmada çok istek vardı, maçtan sonra gittim, teşekkürlerimi sundum. Yani pozitif anlamda destek gördüğümüz zaman, bizler de saha içinde pozitif mücadele veriyoruz. Ama yarın, öbür gün farklı şeyler de yaşayabiliriz olumsuz anlamda. Bizim görevimiz önümüze bakıp çalışmaya devam etmek." değerlendirmesinde bulundu.

ŞAMPİYONLUK ŞANSI SORUSUNA VERDİĞİ YANIT

Altay Bayındır, şampiyonluk şansını nasıl gördüğü sorusuna ise "Bir maçlık galibiyetle şampiyon olunmuyor, bir maçlık mağlubiyetle de şampiyonluk gitmiyor. Önemli olan her maça final maçıymış gibi odaklanmak. Hocamız da zaten bu bölümde de bizi hazırlıyor, çalışmalarımız, konuşmalarımız maça göre oluyor. Hep önümüzdeki maçı kazanmaya çalışarak devam edeceğiz yolumuza. Her zaman mücadeleye devam etmek gerekiyor." yanıtını verdi.

Kritik kurtarışları olmasına rağmen hakkındaki olumsuz algılarla ilgili ne diyeceği sorulan sarı-lacivertli file bekçisi, sözlerini şöyle noktaladı:

"Kalecilik böyledir. Birçok insan bunu biliyor. Kurtarırsın kurtarırsın, bir hata olur ya da bir gol yersin sıkıntı çıkar. O yüzden çok odaklanılması gereken bir pozisyonda oynuyorum. Böyle şeyler olabilir. İnsanların düşünceleri var, sabırsızlık var, şampiyon olunması isteği var. Ama birlik beraberlikle, bütün halinde sahada mücadele verirsek bir başarı gelir. Olumlu ya da olumsuz biten maçın ardından hep pozitif devam etmemiz lazım ki oyuncular olarak moralimiz olsun. Çünkü bazı insanların kırılgan yanları olabiliyor her ne kadar sağlam kalmaya çalışsa da. Neticede biz de insanız. İnşallah galibiyetlerle yolumuza devam ederiz."

Bu arada, sakatlanarak maça devam edemeyen İsmail Yüksek'in, takım otobüsüne gittiği sırada sağ ayağının üzerine basmakta zorlandığı ve yardımla yürüdüğü gözlendi.