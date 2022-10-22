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Giriş Tarihi: 22.10.2022 21:19

Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim'i iki golle geçti

AA
Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim’i iki golle geçti

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim'i 2-0 yendi.

Bundesliga'nın 11. haftasında PreZero Arena'da oynanan maçta Bayern Münih, ilk yarıyı 18. dakikada Jamal Musiala ve 38. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting'in golleriyle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca karşılaşma, Bayern Münih'in 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Hoffenheim'de maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan milli futbolcu Ozan Kabak, 80. dakikada sarı kart gördü.

Bayern Münih, bu galibiyetle puanını 22'ye çıkardı ve bir maç eksiği bulunan Union Berlin'in bir puan gerisinde 2. sırada yer aldı.

Hoffenheim ise 17 puanda kaldı ve 7. sıraya geriledi.

BORUSSİA DORTMUND, STUTTGART'I FARKLI YENDİ

Borussia Dortmund, sahasında Stuttgart'ı 5-0 mağlup etti.

Signal Iduna Park'ta üstün bir oyun sergileyen sarı-siyahlıların gollerini 2. ve 53. dakikada Jude Bellingham, 13. dakikada Niklas Süle, 44. dakikada Giovanni Reyna ve 72. dakikada Youssoufa Moukoko kaydetti.

Borussia Dortmund'da maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika oynayan milli futbolcu Salih Özcan, 45+1. dakikada sarı kart gördü.

Borussia Dortmund, bu galibiyetle puanını 19'a çıkardı ve 5. sıraya yükseldi.

Stuttgart ise 8 puanla 16. sıraya geriledi.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Freiburg, sahasında Werder Bremen'i 2-0 yenerken, Bayer Leverkusen-Wolfsburg karşılaşması 2-2, Augsburg-Leipzig müsabakası da 3-3 berabere sonuçlandı.

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Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim'i iki golle geçti
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