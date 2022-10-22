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Giriş Tarihi: 22.10.2022 14:46

Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon, koşu ve pas çalışmaları ile başlayan idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Hatayspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 14.00'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak, ardından saat 17.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Hatay'a giderek kampa girecek.

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Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
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