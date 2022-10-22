Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Geliştirmemiz gereken çok şey var

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, 2 takımın da iyi bir maç izlettiğini belirtti.

Sahada, Avrupa'nın en üst seviyelerinde görülen bir futbol sergilendiğini dile getiren Jesus, "Rakip takım teknik direktörünü tebrik ediyorum. Taktiksel olarak hem defansif hem de ofansif iyi pozisyon alıyorlar. Fenerbahçe, bugün iyi bir maç çıkardı. Defansif organizasyonumuz çok iyiydi ve futbolcularım her an golün geleceğine inanıyordu. İlk yarı maç dengeliydi ama ikinci yarı gösterdiğimiz performansla maçı kazandık. Perşembe günü Avrupa'da grup birincisini belirleyecek önemli bir maçımız var. Onun için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Futbolun PlayStation olmadığını ve sahada oynandığını vurgulayan 68 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle devam etti:

"PlayStation'da istediğiniz oyuncuyu istediğiniz yere koyabiliyorsunuz ama futbolda sahada farklı dinamikler var. Bazen rakiplerinizin de hakkını vermeniz gerekiyor. Teknik direktörler maça bakıp nelerin iyi gitmediğini görüp bunları düzeltmeye çalışıyor. Eksik kısımları düzeltmek önemli. İlk yarıda Valencia ve Batshuayi birbirine uzaktı ama bu Valencia'dan istediğim hareketliliğin sonucuydu. Önde fazla koştular ve yoruldular. Oyuna sonradan giren 3 ofansif oyuncu bize kalite kattı, tıpkı Batshuayi ve Valencia'nın yaptığı gibi."

Jesus, bir basın mensubunun Konyaspor, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçlarında zorlandıkları yönündeki sorusu üzerine ise şu yanıtı verdi:

"Bu takımlar, ligin güçlü takımları. Her takıma karşı eşit sayıda pozisyona giremezsiniz, bazı maçlarda zorlanırsınız. Bu maçlarda çok pozisyon üretemedik. Her maçı kazanamazsınız. Türkiye Ligi, çok kaliteli bir lig. 6 takım çok kaliteli ve şampiyonluk için oynuyor. Bunlardan biri de Başakşehir. Ligde 10, Avrupa'da 8-9 maç oynadık. Bu maçlar içinde siz pozisyona fazla giremediğimiz maçları söylediniz ama genel olarak bakmanız gerekiyor."

Medipol Başakşehir'in önde baskısının yorulunca kırıldığını ve bu durumun boşluklar bulmalarını sağladığını dile getiren Jesus, kaleci Altay Bayındır'a ilişkin ise şunları kaydetti:

"Altay, kaliteli bir kaleci. Kalitesini biliyorum, bazı anlarda çok iyi olamayabilir ama bunları geliştirecek. O kendi değerini biliyor, çalışmalarını sürdürüyor. Bugün 90+4'te büyük kurtarış yaptı ve kalitesini gösterdi. Büyük kaleciler bu şekilde maç kazandırır. Büyük takımların kalecilerinin maç boyunca çok top gelmediği için konsantrasyonlarını yüksek tutmaları gerekiyor. Taraftarların davranışı doğru değildi. Kazanırken de kaybederken de sevgilerini göstermeleri gerekiyor. Her zaman her maç iyi olmak mümkün değil ama oyuncunun değerini biliyoruz. Altay bize çok maç kazandıracaktı, bunu biliyorduk. Rakibimizin ender geliştirdiği bir atakta çok iyi bir kurtarış yaparak bunu gerçekleştirdi."

"HALA GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR"

Jorge Jesus, hala geliştirmeleri gereken yönleri olduğunu ifade etti.

Mevcut durumda hem ligde hem de Avrupa'da lider olduklarını hatırlatan Jesus, "İnanıyorum ki hala geliştirmemiz gereken çok fazla şey var. Ligde 10 maç oynadık, bu yaklaşık ligin 3'te 1'i ediyor. Hiçbir takım bu bölümde şampiyon olmuyor. Önemli olan ligi nasıl bitirdiğiniz. İyi bir dönemimizdeyiz ama futbolda her şey değişebilir. Tevazulu bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor. Ben gruptaki en güçlü takımın Rennes olduğunu düşünüyorum ama çalışmalarımızla hak ettiğimiz yere ulaşacağımıza inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Hakem yönetiminden memnun olduğunu dile getiren Jesus, "Sahada 3 iyi takım vardı. Biz, Başakşehir ve hakem takımı. Üçünü de tebrik etmek istiyorum. Hakemler oyunun gidişatını durdurmadı. Bir maçın iyi olması için hakem yönetimleri önemlidir. Rakibimizin ve hakemlerin performansı hoşuma gitti ama daha çok kendi takımımızın performansı hoşuma gitti." değerlendirmesinde bulundu.

İç sahada takım elbise, deplasmanda ise eşofman tercih ettiğini de anlatan Jesus, taraftarlara ve basın mensuplarına saygı göstermek adına kravat taktığını da dile getirdi.

Jesus, maçtan sonra Emre Belözoğlu ile İspanyolca konuştuklarını ve kendisini tebrik ettiğini de sözlerine ekledi.