Okan Buruk’tan Mauro Icardi’ye son şans

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Mauro İcardi, geldiği günden bu yana kendisinden beklentileri karşılayamadı. Futbolundan çok eşi Wanda Nara ile yaşadığı ayrılıkla gündeme geldi. Teknik direktör Okan Buruk, talebesine Kayserispor deplasmanında olduğu gibi yarın da ilk 11'de şans verecek. Arjantinli futbolcunun Corendon Alanyaspor karşısında sergileyeceği performans sarı-kırmızılı takımdaki geleceğinde belirleyici olacak. 29 yaşındaki oyuncu, Kayseri'deki gibi etkisiz bir futbol ortaya koyarsa, formasını takım arkadaşı Bafetimbi Gomis'e devredecek.
LEVENT TÜZEMEN - 11'DE OYNARSA ADALETSİZLİK OLUR
Icardi, Alanya maçında ilk 11'de yer almalı mı? OKAN Buruk, ilk 11'de İcardi'ye şans verirse hem kupa maçında mükemmel oynayan Gomis ve Seferovic'i kaybeder hem de futbolcuların gözünde prestij kaybı yaşar. Gomis, 37 yaşında olmasına rağmen oyunun son dakikalarında bile savunmaya gelip top çıkardı. Seferovic, çok koşup sahanın her yerine bastı. Bu iki futbolcu, çalışkan ve mücadeleci oyunlarını iki golle süsledi. İcardi 11'de başlarsa adaletsizlik olur.
G.Saray kupada olduğu gibi 4-4-2 dizilişiyle mi oynamalı? OKAN Buruk, Alanya'ya karşı da çift forvetle oynayabilir. Lucas'ın yanına Berkan'ı monte etmeli. Sağda Dubois, solda Van Aanholt yer almalı. Kanatlardan birinde Kerem ya da Yunus oynamalı, diğer tarafta Rashica yer almalı. Benim 11'im şöyle: Muslera- Dubois, Nelson, Abdülkerim, Van Aanholt- Kerem, Lucas, Berkan, Rashica- Seferovic, Gomis. Eğer tek forvet çıkarsa yabancı hakkını mutlaka Oliveira'dan yana kullanmalı.