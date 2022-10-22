Okan Buruk’tan Mauro Icardi’ye son şans

LEVENT TÜZEMEN - 11'DE OYNARSA ADALETSİZLİK OLUR

Icardi, Alanya maçında ilk 11'de yer almalı mı? OKAN Buruk, ilk 11'de İcardi'ye şans verirse hem kupa maçında mükemmel oynayan Gomis ve Seferovic'i kaybeder hem de futbolcuların gözünde prestij kaybı yaşar. Gomis, 37 yaşında olmasına rağmen oyunun son dakikalarında bile savunmaya gelip top çıkardı. Seferovic, çok koşup sahanın her yerine bastı. Bu iki futbolcu, çalışkan ve mücadeleci oyunlarını iki golle süsledi. İcardi 11'de başlarsa adaletsizlik olur.