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Giriş Tarihi: 22.10.2022 11:23

"Samurai Blue" eski forveti Kudo 32 yaşında öldü

AA
Samurai Blue eski forveti Kudo 32 yaşında öldü

Japonya Ulusal Futbol Takımı "Samurai Blue" forması giyen Kudo Masato'nun hayatını kaybettiği bildirildi.

J-3 Futbol Ligi kulüplerinden Tegevajaro Miyazaki, forvet oyuncusu Kudo'nun 32 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Kulüp açıklamasında Kudo'nun birinci ligde büyük etki oluşturduğu, Japonya için oynadığı ve harika bir kariyeri olduğuna vurgu yapıldı.

Takım arkadaşlarına "önemseyici" davrandığı belirtilen Kudo için "Futbolcumuzun oldukça erken aramızdan ayrılmasından dolayı sarsıldık" denildi. Başkent Tokyo asıllı ve 1990 yılı doğumlu Kudo, beyin ventrikülerinde su toplanması tanısıyla ay başında hastaneye kaldırılmıştı.

MİLLİ TAKIMDA 4 MAÇTA 2 GOL
Ülkesinde Kashiwa Reysol, Hiroshima Sanfrecce'de oynayan Kudo, yurt dışında ise Vancouver Whitecaps ile Brisbane Roar takımlarında top koşturmuştu.

Sağ ayağını kullanan 1,77 metre boyundaki hücum oyuncusu "Samurai Blue" forması giydiği 2013 yılında çıktığı 4 maçta iki gol kaydetmişti. Bu yıl içinde Brisbane Roar takımından Tegevajaro Miyazaki'ye transfer olan Kudo, son takımında çıktığı 21 maçta 3 gol başarısı yakaladı.

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"Samurai Blue" eski forveti Kudo 32 yaşında öldü
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