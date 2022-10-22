Son dakika haberleri: Zirve yarışında dev maç! Fenerbahçe, sahasında Başakşehir’i ağırlıyor…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, İsmail, Ferdi, Lincoln, İrfan Can, Crespo, Valencia, Batshuayi.
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Mahmut, Hasan Ali, Biglia, Serdar, Deniz, Berkay, Traore, Okaka.
Ligin 10. haftasında deplasmanda oynadığı maçta MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek puanını 20'ye çıkaran, sıralamada da lider Adana Demirspor'un ardından ikinciliğe yerleşen sarı-lacivertliler, kendi sahasında karşılaşacağı aynı puana sahip Medipol Başakşehir maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
TEDAVİLERİ SÜREN 3 OYUNCU OYNAYAMAYACAK
Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.