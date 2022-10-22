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Giriş Tarihi: 22.10.2022 19:01 Son Güncelleme: 22.10.2022 19:17

Son dakika haberleri: Zirve yarışında dev maç! Fenerbahçe, sahasında Başakşehir’i ağırlıyor…

Son dakika haberleri: Zirve yarışında dev maç! Fenerbahçe, sahasında Başakşehir’i ağırlıyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig’de 11. hafta maçları büyük bir heyecanla devam ediyor. Bu sezon ligin en formda takımlarından olan Fenerbahçe ve Başakşehir, Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Kazananın liderlik koltuğuna oturacağı karşılaşma, saat 20.00’de başlayacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, İsmail, Ferdi, Lincoln, İrfan Can, Crespo, Valencia, Batshuayi.

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Mahmut, Hasan Ali, Biglia, Serdar, Deniz, Berkay, Traore, Okaka.

Ligin 10. haftasında deplasmanda oynadığı maçta MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek puanını 20'ye çıkaran, sıralamada da lider Adana Demirspor'un ardından ikinciliğe yerleşen sarı-lacivertliler, kendi sahasında karşılaşacağı aynı puana sahip Medipol Başakşehir maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Haftaya 20 puanla giren Medipol Başakşehir, puan cetvelinde averajla Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada yer alıyor.

TEDAVİLERİ SÜREN 3 OYUNCU OYNAYAMAYACAK

Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

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Son dakika haberleri: Zirve yarışında dev maç! Fenerbahçe, sahasında Başakşehir’i ağırlıyor…
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