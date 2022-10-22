Trabzonspor’da maestro Marek Hamsik, Sivas’a hazır

İSKENDER GÜNEN - TARAFTARA MESAJIM VAR

Önce Monaco ardından Beşiktaş maçlarında alınan sonuçlar, takımdaki oyuncuların öz güvenini ve moral kondisyonlarını yükseltti. Bu da doğal olarak gelecek karşılaşmalarda takıma olumlu katkılar verecektir. Sivasspor'un iki haftadan beri sezon başına göre bir toparlanma içerisinde olduğunu gözlemliyoruz. Maçın Trabzon'da olması avantaj. Trabzonspor'un taraftarıyla bütünleştiğinde Sivasspor'a göre çok daha avantajlı olacağı da bir gerçek. Bir başka sözüm ise taraftara… Başarısız sonuçlardan sonra nedense hemen eleştirinin dozu yukarıya çıkıyor. Herkesin hatırlaması gereken ise bu takımın geçen sezonu şampiyon olarak bitirdiği.