Trabzonspor’da maestro Marek Hamsik, Sivas’a hazır

Süper Lig'de bugün sahasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da hazırlıklar tamamlandı. Son iki maçında Kasımpaşa ve Beşiktaş ile berabere kalarak zirve yolunda 4 puan kaybeden ancak buna rağmen yarıştan kopmayan Bordo-Mavililer, taraftarının da desteğini alarak kazanmayı hedefliyor.
Zorlu karşılaşmaya dair planlarını hazırlayan teknik direktör Abdullah Avcı da kadrosunu şekillendiriyor. Sakatlığını atlatan ve son 2 gündür idmanlara katılan Hamsik'in oynayacak olması tecrübeli hocanın elini rahatlattı. Sahaya süreceği üçüncü Türk oyuncu konusunda henüz net kararını vermeyen Avcı, Uğurcan ve Eren'in yanı sıra sağ kanatta büyük ihtimalle Abdülkadir Ömür'e görev verecek. Ayrıca sağ bek olarak Hüseyin Türkmen'in de düşünüldüğü öğrenildi.
İSKENDER GÜNEN - TARAFTARA MESAJIM VAR
Önce Monaco ardından Beşiktaş maçlarında alınan sonuçlar, takımdaki oyuncuların öz güvenini ve moral kondisyonlarını yükseltti. Bu da doğal olarak gelecek karşılaşmalarda takıma olumlu katkılar verecektir. Sivasspor'un iki haftadan beri sezon başına göre bir toparlanma içerisinde olduğunu gözlemliyoruz. Maçın Trabzon'da olması avantaj. Trabzonspor'un taraftarıyla bütünleştiğinde Sivasspor'a göre çok daha avantajlı olacağı da bir gerçek. Bir başka sözüm ise taraftara… Başarısız sonuçlardan sonra nedense hemen eleştirinin dozu yukarıya çıkıyor. Herkesin hatırlaması gereken ise bu takımın geçen sezonu şampiyon olarak bitirdiği.