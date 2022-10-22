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Giriş Tarihi: 22.10.2022 08:42

Trabzonspor'dan Bartın'da hayatın kaybeden madencilerin ailelerine destek amaçlı kampanya

AA
Trabzonspor’dan Bartın’da hayatın kaybeden madencilerin ailelerine destek amaçlı kampanya

Trabzonspor Kulübü, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasında hayatını kaybeden 41 işçinin ailelerine destek olmak için kampanya başlattı.

Bordo-Mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bartın'da yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 41 işçinin ailesine destek olmak amacıyla "Kurtaran Eller" adlı bir yardım kampanyası başlatıldığı belirtildi.

Destek amacıyla Uğurcan Çakır'ın eldivenlerinin açık artırmayla satışa sunulduğu aktarılan paylaşımda, "Kurtaran Eller ile Bartın'a destek ol. Maden kazasında yitirdiğimiz 41 madencimizin ailelerine destek olmak amacıyla Kurtaran Eller kampanyasını başlatıyoruz. Kalemizin kurtarıcısı Uğurcan Çakır'ın Beşiktaş maçında giydiği eldivenlerini açık artırmaya çıkarıyoruz. İlk teklifi de başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu 100 bin lira ile başlatıyor. Tüm Türkiye'yi Bartın'a destek olmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Trabzonspor'dan Bartın'da hayatın kaybeden madencilerin ailelerine destek amaçlı kampanya
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