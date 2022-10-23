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Giriş Tarihi: 23.10.2022 16:57 Son Güncelleme: 23.10.2022 17:38

Adana Demirspor'un konuğu Konyaspor | Maçta eşitlik golü geldi

Adana Demirspor’un konuğu Konyaspor | Maçta eşitlik golü geldi

Süper Lig 11. haftasında Adana Demirspor - Konyaspor karşılaşması oynanıyor. Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada bulunan Adana Demirspor rakibini yenerek yeniden liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Geçen hafta Gaziantep'e yenilen Konyaspor ise Adana'da kazanarak çıkış arıyor. Maç öncesinde Adana Demirspor ligde 21 puanla 2, Konyaspor ise 18 puanla 10. sırada yer alıyor. Adana Demirspor - Konyaspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Süper Lig 'de haftanın sonucu merak edilen maçında Adana Demirspor'la Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada bulunan Adana Demirspor rakibini yenerek yeniden liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Geçen hafta Gaziantep'e yenilen Konyaspor ise Adana'da kazanarak çıkış arıyor. Maç öncesinde Adana Demirspor ligde 21 puanla 2, Konyaspor ise 18 puanla 10. sırada yer alıyor. Adana Demirspor - Konyaspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

ADANA DEMİRSPOR: 1 - 1 KONYASPOR (İlk yarı oynanıyor)

22' Diouf
32' David Akintola

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İLK 11'LER

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskyi, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Emre, Onyekuru, Belhanda, Akintola
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Michalak, Endri, Bytyqi, Diouf

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Adana Demirspor'un konuğu Konyaspor | Maçta eşitlik golü geldi
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