Adana Demirspor’un konuğu Konyaspor | Maçta eşitlik golü geldi

Süper Lig 'de haftanın sonucu merak edilen maçında Adana Demirspor'la Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada bulunan Adana Demirspor rakibini yenerek yeniden liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Geçen hafta Gaziantep'e yenilen Konyaspor ise Adana'da kazanarak çıkış arıyor. Maç öncesinde Adana Demirspor ligde 21 puanla 2, Konyaspor ise 18 puanla 10. sırada yer alıyor. Adana Demirspor - Konyaspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...
ADANA DEMİRSPOR: 1 - 1 KONYASPOR (İlk yarı oynanıyor)
22' Diouf
32' David Akintola
İLK 11'LER
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskyi, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Emre, Onyekuru, Belhanda, Akintola
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Michalak, Endri, Bytyqi, Diouf