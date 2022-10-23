Adım adım ileri gidiyoruz

Tek golle kazandıkları maçta oyundan keyif aldığını söyleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligin en zor takımlarından birisi ile oynadıklarına dikkat çekti. 59 yaşındaki çalıştırıcı, "Yarın bu 3 puanın ne kadar değerli olduğunu insanlar anlayacak. Aksiyon filmi gibi oyunlaryok artık. Daha dengeli oyunlarolmalı. Eksiklerimiz var... Bazenoyun, bazen oyuncu. İniş, çıkış olacak. Ancak her kulvarda ilerliyoruz. Ligde de yukarıya doğru çıkıyoruz. Geçiş sürecinde 18 maç, her seferinde bir tık ileri gidiyoruz. Puan ortalaması en yüksek takımlardanbiriyiz" dedi. Avcı sakatlarla ilgili ise, "Visca ve Peres, kasımayı itibarıyla bizimle birlikte olacaklardiye planlıyoruz" ifadesini kullandı.
10 NUMARA TAKIM!
Trabzonspor, gol çeşitliliği açısından verimli bir sezon geçiriyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın şans tanıdığı 26 futbolcunun, 10'u meşin yuvarlağı filelerle buluşturmayı başardı. Sivasspor ağlarını sarsan Hamsik,Trabzonspor'un 10. harikasıolarak kayıtlara geçti. Umut, Cornelius, Gomez, Trezeguet, Bardhi, Bakasetas, Abdülkadir, Denswil ve Bartra gol atan diğer isimler oldu.