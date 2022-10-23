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Giriş Tarihi: 23.10.2022

Adım adım ileri gidiyoruz

Adım adım ileri gidiyoruz
Tek golle kazandıkları maçta oyundan keyif aldığını söyleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligin en zor takımlarından birisi ile oynadıklarına dikkat çekti. 59 yaşındaki çalıştırıcı, "Yarın bu 3 puanın ne kadar değerli olduğunu insanlar anlayacak. Aksiyon filmi gibi oyunlar yok artık. Daha dengeli oyunlar olmalı. Eksiklerimiz var... Bazen oyun, bazen oyuncu. İniş, çıkış olacak. Ancak her kulvarda ilerliyoruz. Ligde de yukarıya doğru çıkıyoruz. Geçiş sürecinde 18 maç, her seferinde bir tık ileri gidiyoruz. Puan ortalaması en yüksek takımlardan biriyiz" dedi. Avcı sakatlarla ilgili ise, "Visca ve Peres, kasım ayı itibarıyla bizimle birlikte olacaklar diye planlıyoruz" ifadesini kullandı.

10 NUMARA TAKIM!
Trabzonspor, gol çeşitliliği açısından verimli bir sezon geçiriyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın şans tanıdığı 26 futbolcunun, 10'u meşin yuvarlağı filelerle buluşturmayı başardı. Sivasspor ağlarını sarsan Hamsik, Trabzonspor'un 10. harikası olarak kayıtlara geçti. Umut, Cornelius, Gomez, Trezeguet, Bardhi, Bakasetas, Abdülkadir, Denswil ve Bartra gol atan diğer isimler oldu.

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