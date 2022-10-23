Adım adım ileri gidiyoruz

Tek golle kazandıkları maçta oyundan keyif aldığını söyleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligin en zor takımlarından birisi ile oynadıklarına dikkat çekti. 59 yaşındaki çalıştırıcı, "Yarın bu 3 puanın ne kadar değerli olduğunu insanlar anlayacak.Ancak her kulvarda ilerliyoruz. Ligde de yukarıya doğru çıkıyoruz. Geçiş sürecinde 18 maç, her seferinde bir tık ileri gidiyoruz." dedi. Avcı sakatlarla ilgili ise,ifadesini kullandı.Trabzonspor, gol çeşitliliği açısından verimli bir sezon geçiriyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın şans tanıdığı 26 futbolcunun, 10'u meşin yuvarlağı filelerle buluşturmayı başardı.Umut, Cornelius, Gomez, Trezeguet, Bardhi, Bakasetas, Abdülkadir, Denswil ve Bartra gol atan diğer isimler oldu.