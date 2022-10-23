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Giriş Tarihi: 23.10.2022

Arkası yarın!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Arkası yarın!

Hatay deplasmanında ilk 11’de sahaya çıkması beklenen 31 yaşındaki yıldız, “Artık kendimi buldum. Yeniden eski Cenk’i izlettirip taraftarlarımızı sevindireceğim” dedi

Beşiktaş yarın deplasmanda karşılaşacağı Hatayspor'u yenip, içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtulmanın hesaplarını yaparken gözler Cenk Tosun'a çevrildi. Siyah-beyazlı takımda üçüncü dönemini yaşayan 31 yaşındaki futbolcu, cezalı olduğu Alanyaspor maçı dışında kadroya dahil edildiği 9 karşılaşmaya da kulübede başladı. En uzun süreyi 67. dakikada oyuna girdiği Trabzonspor karşılaşmasında alan ve attığı golle Beşiktaş'a beraberliği getiren tecrübeli yıldızın, kritik Hatayspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

SEZON BİTİMİNDE MUTLU SONA ULAŞACAĞIZ
Sürekli yedek kalmasına rağmen antrenman performansı ve çalışma arzusu hiç azalmayan Cenk Tosun, "Trabzonspor karşılaşmasında gol atıp, takımıma katkı sağlamak beni mutlu etti. Artık kendimi buldum. Yeniden eski Cenk'i izletmek için çalışıyor ve çaba harcıyorum. İnşallah gollerimi devam ettirip, taraftarlarımızı sevindirmeyi sürdüreceğim. Biz iyi bir ekibiz ve sezon sonunda mutlu sona ulaşacağımıza inanıyoruz. Ben de takımıma gollerimle katkı sağlamayı çok istiyorum" şeklinde konuştu.

WEGHORST KULÜBEDE
Trabzon maçında sakatlanan Wout Weghorst, takımla çalışmalara başladı. Hollandalı futbolcunun, Hatayspor karşılaşması öncesi dönüşü teknik heyetin yüzünü güldürdü. Ancak Weghorst'un riske edilmeyeceği ve yedek soyunacağı öğrenildi. Öte yandan tedavileri devam eden Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan dün de salonda çalıştı.

82
Beşiktaş'ta forma giydiği üç farklı dönemde 155 maça çıkan Cenk Tosun, 68 gol ve 14 asistle oynadı. Toplamda skora 82 kez katkı sağladı.

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