Arkası yarın!

Beşiktaş yarın deplasmanda karşılaşacağı Hatayspor'u yenip, içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtulmanın hesaplarını yaparken gözler Cenk Tosun'a çevrildi.En uzun süreyi 67. dakikada oyuna girdiği Trabzonspor karşılaşmasında alan ve attığı golle Beşiktaş'a beraberliği getiren tecrübeli yıldızın, kritik Hatayspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.Sürekli yedek kalmasına rağmen antrenman performansı ve çalışma arzusu hiç azalmayan Cenk Tosun,şeklinde konuştu.Trabzon maçında sakatlanan Wout Weghorst, takımla çalışmalara başladı. Hollandalı futbolcunun, Hatayspor karşılaşması öncesi dönüşü teknik heyetin yüzünü güldürdü. Ancak Weghorst'un riske edilmeyeceği ve yedek soyunacağı öğrenildi. Öte yandan tedavileri devam eden Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan dün de salonda çalıştı.Beşiktaş'ta forma giydiği üç farklı dönemde 155 maça çıkan Cenk Tosun, 68 gol ve 14 asistle oynadı. Toplamda skora 82 kez katkı sağladı.