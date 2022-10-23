Arkası yarın!

Hatay deplasmanında ilk 11’de sahaya çıkması beklenen 31 yaşındaki yıldız, “Artık kendimi buldum. Yeniden eski Cenk’i izlettirip taraftarlarımızı sevindireceğim” dedi
Beşiktaş yarın deplasmanda karşılaşacağı Hatayspor'u yenip, içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtulmanın hesaplarını yaparken gözler Cenk Tosun'a çevrildi. Siyah-beyazlıtakımda üçüncü dönemini yaşayan 31 yaşındakifutbolcu, cezalı olduğu Alanyaspormaçı dışında kadroya dahil edildiği 9karşılaşmaya da kulübede başladı. En uzun süreyi 67. dakikada oyuna girdiği Trabzonspor karşılaşmasında alan ve attığı golle Beşiktaş'a beraberliği getiren tecrübeli yıldızın, kritik Hatayspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
SEZON BİTİMİNDE MUTLU SONA ULAŞACAĞIZ
Sürekli yedek kalmasına rağmen antrenman performansı ve çalışma arzusu hiç azalmayan Cenk Tosun, "Trabzonsporkarşılaşmasında golatıp, takımıma katkı sağlamakbeni mutlu etti. Artıkkendimi buldum. Yeniden eskiCenk'i izletmek için çalışıyorve çaba harcıyorum. İnşallahgollerimi devam ettirip,taraftarlarımızı sevindirmeyisürdüreceğim. Biz iyi birekibiz ve sezon sonunda mutlusona ulaşacağımıza inanıyoruz.Ben de takımıma gollerimlekatkı sağlamayı çok istiyorum" şeklinde konuştu.
WEGHORSTKULÜBEDE
Trabzon maçında sakatlanan Wout Weghorst, takımla çalışmalara başladı. Hollandalı futbolcunun, Hatayspor karşılaşması öncesi dönüşü teknik heyetin yüzünü güldürdü. Ancak Weghorst'un riske edilmeyeceği ve yedek soyunacağı öğrenildi. Öte yandan tedavileri devam eden Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan dün de salonda çalıştı.
82
Beşiktaş'ta forma giydiği üç farklı dönemde 155 maça çıkan Cenk Tosun, 68 gol ve 14 asistle oynadı. Toplamda skora 82 kez katkı sağladı.