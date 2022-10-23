Fatih Karagümrük üçlemeye alıştı

Kötü gidişine 3-0’lık Hatay galibiyeti ile son veren Kırmızı-siyahlılar, Ümraniyespor’u da 3-1’lik skorla geçip çıkışını sürdürdü
Beş maçlık kötü serinin ardından geçtiğimiz hafta Hatayspor'u farklı mağlup edip rahat bir nefes alan VavaCars Fatih Karagümrük, İstanbul derbisinde ligin son sırasındaki HangiKredi Ümraniyespor'a konuk oldu. Kırmızı siyahlıekip, henüz 3.dakikada UmutNayir'in ayağındankalesindegördüğü golle 1-0geriye düşse de 8. dakikadaBiraschi'nin kafa vuruşuylaeşitliği yakaladı. 55. dakikada Diagne ilk topla buluşmasında Karagümrük'ü 2-1 öne geçirdi. 90. dakikada Borini maçın skorunu ilan etti: 1-3.