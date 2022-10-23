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Giriş Tarihi: 23.10.2022

Fatih Karagümrük üçlemeye alıştı

Fatih Karagümrük üçlemeye alıştı

Kötü gidişine 3-0’lık Hatay galibiyeti ile son veren Kırmızı-siyahlılar, Ümraniyespor’u da 3-1’lik skorla geçip çıkışını sürdürdü

Beş maçlık kötü serinin ardından geçtiğimiz hafta Hatayspor'u farklı mağlup edip rahat bir nefes alan VavaCars Fatih Karagümrük, İstanbul derbisinde ligin son sırasındaki HangiKredi Ümraniyespor'a konuk oldu. Kırmızı siyahlı ekip, henüz 3. dakikada Umut Nayir'in ayağından kalesinde gördüğü golle 1-0 geriye düşse de 8. dakikada Biraschi'nin kafa vuruşuyla eşitliği yakaladı. 55. dakikada Diagne ilk topla buluşmasında Karagümrük'ü 2-1 öne geçirdi. 90. dakikada Borini maçın skorunu ilan etti: 1-3.

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Fatih Karagümrük üçlemeye alıştı
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