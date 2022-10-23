Haaland durmuyor!

Premier Lig'de geçen hafta Liverpool'a kaybeden Manchester City, dün sahasında Brighton&Hove Albion'u 3-1 yenip yara sardı. 22. dakikada takımını 1-0 öne geçiren Haaland, 43. dakikada da penaltıdan durumu 2-0 yaptı. 75. dakikada Kevin De Bruyne ise son sözü söyledi. Brighton'ın tek golü 53'te Trossard ile geldi. Premier Lig'de bu sezonçıktığı 11 maçta 17 gole ulaşan 22 yaşındakiHaaland, 15 golle Manchester ekibinin geçen sezon en skorer ismi olan Bruyne'yi şimdiden geride bıraktı. Norveçli yıldız, ayrıca üst üste 7 iç sahamaçında da ağları sarsmayı başardı.