Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Haaland durmuyor!
Giriş Tarihi: 23.10.2022

Haaland durmuyor!

Haaland durmuyor!
Premier Lig'de geçen hafta Liverpool'a kaybeden Manchester City, dün sahasında Brighton&Hove Albion'u 3-1 yenip yara sardı. 22. dakikada takımını 1-0 öne geçiren Haaland, 43. dakikada da penaltıdan durumu 2-0 yaptı. 75. dakikada Kevin De Bruyne ise son sözü söyledi. Brighton'ın tek golü 53'te Trossard ile geldi. Premier Lig'de bu sezon çıktığı 11 maçta 17 gole ulaşan 22 yaşındaki Haaland, 15 golle Manchester ekibinin geçen sezon en skorer ismi olan Bruyne'yi şimdiden geride bıraktı. Norveçli yıldız, ayrıca üst üste 7 iç saha maçında da ağları sarsmayı başardı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SAĞLIK BAKANLIĞI personel alımı branş ve kadro dağılımı/kontenjanları 2022: 85 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak ve başvurular başladı mı?
SON DAKİKA: Güneş tutulması büyük depremi tetikler mi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıkladı
Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'i yakma girişimi! Alçak gösteri başlamadan bitti
Mansur Yavaş'a Erzurum'dan seslendi: Gel sana ucuz suyu anlatayım
Son dakika | Binali Yıldırım'ı taşıyan ambulans uçak İstanbul'a indi! Başkan Erdoğan'dan Yıldırım ve Ayrım'a ziyaret
1.Dönem AÖL sınav tarihleri 2022-2023 || MEB ile AÖL Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak ve nasıl olacak?
Danıştay’dan skandal FETÖ kararı! Hem göreve iade hem de tazminat
Canlı yayında adaylığını ilan etti: Bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nu deneyelim
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Haydi sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim
Almanya'da Türkiye karşıtı konferans! FETÖ-HDP-TTB buluştu
ARKADAŞINA GÖNDER
Haaland durmuyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA