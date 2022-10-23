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Giriş Tarihi: 23.10.2022

Hamsik atar Uğurcan tutar fırtına eser!

YUNUS EMRE SEL
Hamsik atar Uğurcan tutar fırtına eser!

Fırtına, sahasında Demir Grup Sivasspor’u tek golle devirip ligde 2 maç sonra kazandı. Sahasındaki karşılaşmada Slovak yıldızının 9. dakikada attığı usta işi golle öne geçen bordomavililer, milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın yaptığı birbirinden kritik kurtarışlarla 3 puanı koparıp aldı

Maçın ilk dakikalarında rakibine oranla daha istekli olan Trabzonspor, Bakasetas'ın şutunda savunmandan dönen topu ceza yayı üzerinden düzgün bir vuruşla kaleye gönderen Marek Hamsik ile öne geçti:1-0.
Ancak bu golden sonra Sivasspor üst üste öyle pozisyonlar buldu ki ikisinde Uğurcan yaptığı kurtarışlarla golü engelledi.
İkinci yarıda her iki takım da gol tehlikesi oluşturacak pozisyon bulmakta zorlandı. Daha çok pas oyununa dönen maçın bir bölümünde Sivasspor, üst üste 10'un üzerinde pas yaptı.
İkinci yarısı itibariyla ligin en temposuz maçlarından birisi olsa da Trabzonspor, üç puanı kazandı.

TRABZON'UN YIKILMAZ KALESİ
Süper Lig'de Sivasspor karşısında iki maç sonra galip gelen Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini 593 güne çıkardı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde evinde bileği bükülmeyen Karadeniz ekibi, en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a kaybettikten sonra hiç mağlup olmadı. Taraftarları önünde oynadığı 30 karşılaşmada 19 galibiyet, 11 beraberlik alan Trabzonspor, Ekim 1994 ve Nisan 1996 arasında 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik serisini geliştirmiş oldu. Bordo-mavililer, söz konusu tarihlerin ardından en uzun yenilmezlik serisini yakalamıştı.

EREN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Sarı kart gören Eren Elmalı cezalı duruma düştü. Konyaspor ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek olan Trabzonspor'un başarılı sol beki, bu sezon ilk kez maç kaçıracak.

KAPTAN HAYAT VERDİ
Son dönemde performansını artıran Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, dün de Sivasspor karşısında kalesine duvar örerek karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri oldu. Üçü kritik beş kurtarışa imza atan 26 yaşındaki file bekçisini son düdüğün ardından rakip takım oyuncuları da yanına kadar giderek tebrik etti.

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Son iki lig maçında 11 kurtarışa imza atan Uğurcan Çakır, sezonun ilk 7 karşılaşmasında ortalama 2 kurtarış yapabilmişti (7 maçta-14 kurtarış).

GRANDE İLE SIRTI YERE GELMİYOR
Trabzonspor'da ikinci sezonunu geçiren 'Grande' lakaplı yıldızı Marek Hamsik'in gol ve asist yaptığı maçlarda bordo-mavililerin sırtı yere gelmiyor. Karadeniz ekibinde 4. golünü dün Sivasspor ağlarına yollayan 35 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, skora katkı yaptığı 7 karşılaşmada Fırtına yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 4 gol atıp 4 asist gerçekleştiren Hamsik ile Karadeniz ekibi; 4 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

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Bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü Sivasspor'a atan Hamsik, aynı zamanda Trabzonspor formasıyla ligde ilk kez rakip fileleri ceza sahası dışından havalandırdı.

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Hamsik atar Uğurcan tutar fırtına eser!
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