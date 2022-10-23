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Giriş Tarihi: 23.10.2022

İlk derbi Galatasaray’ın

CEYHUN SAMET YÜKSEL
İlk derbi Galatasaray’ın

F.Bahçe ile G.Saray, kadın futbolunda tarihlerinde ilk kez resmi maçta karşı karşıya geldi, Aslan 3-2’lik skorla güldü

Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu maçında F.Bahçe, G.Saray'ı Beylerbeyi Stadı'nda konuk etti. İlk hafta sarı-lacivertliler, Adana İdmanyurdu'nu 4-0 yenerken sarı-kırmızılılar ise Trabzonspor'u 1-0 ile geçmişti. 24'üncü dakikada Kennya'nın golü ile F.Bahçe öne geçerken Aslan 45+3'te Denda ile skoru eşitledi. Kanarya 49'da Coleman ile 2-1'lik avantajı yakaladı. G.Saray 84'te Yağmur ile beraberliği buldu, 90+3'te ise galibiyeti getiren gol Ebru Topçu'dan geldi. Derbide 3-2'lik zafere uzanan G.Saray ikide iki yaptı.

YÖNETİM YALNIZ BIRAKMADI
Fenerbahçelİ yöneticiler, kadın futbol takımını yalnız bırakmadı. Karşılaşmayı Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş tribünden takip etti.

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İlk derbi Galatasaray’ın
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