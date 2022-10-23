İlk derbi Galatasaray’ın

F.Bahçe ile G.Saray, kadın futbolunda tarihlerinde ilk kez resmi maçta karşı karşıya geldi, Aslan 3-2’lik skorla güldü
Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu maçında F.Bahçe, G.Saray'ı Beylerbeyi Stadı'nda konuk etti. İlkhafta sarı-lacivertliler,Adana İdmanyurdu'nu4-0 yenerken sarı-kırmızılılarise Trabzonspor'u1-0 ile geçmişti. 24'üncü dakikada Kennya'nın golü ile F.Bahçe öne geçerken Aslan 45+3'te Denda ile skoru eşitledi. Kanarya 49'da Coleman ile 2-1'lik avantajı yakaladı. G.Saray 84'te Yağmur ile beraberliği buldu, 90+3'te ise galibiyeti getiren gol Ebru Topçu'dan geldi. Derbide 3-2'lik zafereuzanan G.Saray ikide ikiyaptı.
YÖNETİM YALNIZ BIRAKMADI
Fenerbahçelİ yöneticiler, kadın futbol takımını yalnız bırakmadı. Karşılaşmayı Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Fenerbahçe Genel Sekreteri BurakKızılhan, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş tribünden takip etti.