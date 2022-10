Jesus ‘Mayıs’ dedi

Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, Başakşehir maçını, "İstatistikler her zaman her şeyi göstermez ama rakibimizden her konuda daha iyiydik. Kazanmak için her şeyi yaptık.diye yorumladı. Avrupa Ligi'ndeki Rennes maçı içinifadelerini kullandı. Son dönemde çok konuşulan bir yıllık kontratını uzatıp uzatmayacağı sorusuna iseyanıtını verdi.Bugün 32. doğum gününü kutlayacak olan Serdar Aziz, Başakşehir maçında2019 yılında Galatasaray'dan gelen tecrübeli stoper, savunmadaki başarılı futbolunun yanı sıra takımına toplamda 10 gol ve 3 asistlik katkı verdi. Maçtan sonra hocasından ve takım arkadaşlarından hatıra formasını alan Serdar,diye konuştu.Fenerbahçe bu sezon ilk kez evinde oynadığı bir Süper Lig maçının ilk yarısını gol atamadan tamamladı.