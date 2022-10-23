Jesus ‘Mayıs’ dedi

Portekizli teknik adam, bir yıllık kontratını uzatıp uzatmayacağı sorusuna, “Mayıs sonuna kadar sözleşmem var. O zaman konuşuruz” yanıtını verdi
Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, Başakşehir maçını, "Sadece Türkiye Ligiseviyesinde değil belki deAvrupa'nın en üst seviyesindeoynanan bir futbolvardı sahada. İstatistikler her zaman her şeyi göstermez ama rakibimizden her konuda daha iyiydik. Kazanmak için her şeyi yaptık. Başakşehir çok iyi takım, onlarakarşı kazanmak kolay değil" diye yorumladı. Avrupa Ligi'ndeki Rennes maçı için "Gruptançıkmayı garantiledik ama birinci olmakönemli. Kurada Şampiyonlar Ligi'nden gelenlerleeşleşmiyorsunuz. Rennes karşısında daher şeyimizi vereceğiz" ifadelerini kullandı. Son dönemde çok konuşulan bir yıllık kontratını uzatıp uzatmayacağı sorusuna ise "Kontratbenim için konuşulacak bir şey değil. Mayıssonuna kadar sözleşmem var" yanıtını verdi.
SERDAR AZİZ'EDALYA JESTİ
Bugün 32. doğum gününü kutlayacak olan Serdar Aziz, Başakşehir maçında 100. kez çubuklu formayı giydi. 2019 yılında Galatasaray'dan gelen tecrübeli stoper, savunmadaki başarılı futbolunun yanı sıra takımına toplamda 10 gol ve 3 asistlik katkı verdi. Maçtan sonra hocasından ve takım arkadaşlarından hatıra formasını alan Serdar, "Çok mutluyuz...Fenerbahçe gibi büyük bir kulübünfutbolcusu olmaktan hep gururve onur duydum. Sakatlıklararağmen 100 maç oynamambüyük başarı" diye konuştu.
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Fenerbahçe bu sezon ilk kez evinde oynadığı bir Süper Lig maçının ilk yarısını gol atamadan tamamladı.