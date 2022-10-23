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Giriş Tarihi: 23.10.2022

Jesus ‘Mayıs’ dedi

Jesus ‘Mayıs’ dedi

Portekizli teknik adam, bir yıllık kontratını uzatıp uzatmayacağı sorusuna, “Mayıs sonuna kadar sözleşmem var. O zaman konuşuruz” yanıtını verdi

Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, Başakşehir maçını, "Sadece Türkiye Ligi seviyesinde değil belki de Avrupa'nın en üst seviyesinde oynanan bir futbol vardı sahada. İstatistikler her zaman her şeyi göstermez ama rakibimizden her konuda daha iyiydik. Kazanmak için her şeyi yaptık. Başakşehir çok iyi takım, onlara karşı kazanmak kolay değil" diye yorumladı. Avrupa Ligi'ndeki Rennes maçı için "Gruptan çıkmayı garantiledik ama birinci olmak önemli. Kurada Şampiyonlar Ligi'nden gelenlerle eşleşmiyorsunuz. Rennes karşısında da her şeyimizi vereceğiz" ifadelerini kullandı. Son dönemde çok konuşulan bir yıllık kontratını uzatıp uzatmayacağı sorusuna ise "Kontrat benim için konuşulacak bir şey değil. Mayıs sonuna kadar sözleşmem var" yanıtını verdi.

SERDAR AZİZ'E DALYA JESTİ
Bugün 32. doğum gününü kutlayacak olan Serdar Aziz, Başakşehir maçında 100. kez çubuklu formayı giydi. 2019 yılında Galatasaray'dan gelen tecrübeli stoper, savunmadaki başarılı futbolunun yanı sıra takımına toplamda 10 gol ve 3 asistlik katkı verdi. Maçtan sonra hocasından ve takım arkadaşlarından hatıra formasını alan Serdar, "Çok mutluyuz... Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün futbolcusu olmaktan hep gurur ve onur duydum. Sakatlıklara rağmen 100 maç oynamam büyük başarı" diye konuştu.

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Fenerbahçe bu sezon ilk kez evinde oynadığı bir Süper Lig maçının ilk yarısını gol atamadan tamamladı.

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Jesus ‘Mayıs’ dedi
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