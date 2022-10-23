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Giriş Tarihi: 23.10.2022 14:29 Son Güncelleme: 23.10.2022 15:40

Kasımpaşa evinde Kayserispor ile karşılaşıyor | İlk gol geldi

Kasımpaşa evinde Kayserispor ile karşılaşıyor | İlk gol geldi

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa - Kayserispor karşılaşması oynanıyor. Galatasaray galibiyetiyle büyük moral bulan Kayserispor, Kasımpaşa'yı da yenip seri yapmak istiyor. 2 maçtır kazanamayan Kasımpaşa da galibiyet peşinde... Maç öncesinde Kayserispor ligde 16 puanla 8, Kasımpaşa ise 13 puanla 10. sırada yer alıyor. Kayserispor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa - Kayserispor karşılaşması oynanıyor. Galatasaray galibiyetiyle büyük moral bulan Kayserispor, Kasımpaşa'yı da yenip seri yapmak istiyor. 2 maçtır kazanamayan Kasımpaşa da galibiyet peşinde... Maç öncesinde Kayserispor ligde 16 puanla 8, Kasımpaşa ise 13 puanla 10. sırada yer alıyor. Kayserispor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

KASIMPAŞA 0 - 1 KAYSERİSPOR (İkinci yarı oynanıyor)

GOL: 43' Mame Thiam

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İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Bruma, Sadık, Hadergjonaj, Mortadha, Tırpan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Celina, Bahoken
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Ramazan, Mensah, Thiam

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
10. dakikada Cardoso'nun ceza sahası dışından uzak direğe plase vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
16. dakikada sağdan ceza sahasına giren Fall'ın içeriye çıkardığı topa altıpasta Hajradinovic sert vurdu ama kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
18. dakikada ceza sahası dışından Mickael Tırpan'ın sert vuruşunda, kaleci topu son anda kornere gönderdi.
38. dakikada Kemen'in savunma arkasındaki pasına hareketlenen Mensah'ın, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşunda top üstten auta gitti.
43. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Sağdan Kemen'in ortasına altıpasta arka direkte iyi yükselen Thiam'ın vuruşunda top filelere gitti: 0-1

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Kasımpaşa evinde Kayserispor ile karşılaşıyor | İlk gol geldi
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