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Giriş Tarihi: 23.10.2022 18:24

Lider Arsenal, Southampton ile berabere kaldı

AA
Lider Arsenal, Southampton ile berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Arsenal, deplasmanda Southampton ile 1-1 berabere kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü.

Bu sezon zirve yarışına dahil olmayı hedefleyen Arsenal, St. Mary's Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını, 11. dakikada Granit Xhaka'nın golüyle 1-0 önde kapattı.

İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Southampton, 65. dakikada Stuart Armstrong'un ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.

Arsenal, beraberliğe rağmen 28 puanla liderliğini sürdürdü. Southampton ise 12 puanla 15'inci sırada yer aldı.

ASTON VILLA İLE LEICESTER CITY FARKLI KAZANDI

Diğer öne çıkan maçlarda, hafta içi teknik direktör Steven Gerrard ile yollarını ayıran Aston Villa, konuk ettiği Brentford'u Leon Bailey, Danny Ings (2) ve Ollie Watkins'in golleriyle 4-0 mağlup ederek çıkışa geçti.

Leicester City ise Youri Tielemans, Harvey Barnes, James Maddison ve Jamie Vardy'nin fileleri havalandırmasıyla deplasmanda Wolverhampton Wanderers'ı 4-0 yendi. Milli oyuncu Çağlar Söyüncü, karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti.

Bu sonuçların ardından Aston Villa 12 puanla 14'üncülüğe, Leicester City ise 11 puanla 16'ncılığa yükseldi.

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Lider Arsenal, Southampton ile berabere kaldı
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