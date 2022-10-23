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Giriş Tarihi: 24.10.2022 01:23

Napoli, Roma engelini tek golle geçerek Serie A'da liderliğini sürdürdü

AA
Napoli, Roma engelini tek golle geçerek Serie A’da liderliğini sürdürdü

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 11. haftasında Napoli, Roma'yı deplasmanda 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Lige iyi başlangıç yapan ve zirvede yer alan Napoli, başkent deplasmanında ligin iddialı ekiplerinden Roma'ya konuk oldu.

İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın ikinci yarısında iki takım da gol için birbirlerinin kalesinde tehlikeler yarattı.

80. dakikada ani gelişen Napoli hücumunda, Victor Osimhen konuk ekibi öne geçiren golü attı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Napoli, Roma'yı 1-0 mağlup etti ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

Ligin başından bu yana henüz yenilgi yüzü görmeyen Napoli, galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Napoli, Serie A'da 29 puanla liderliğini sürdürdü.

Roma ise bu sezon 3. yenilgisini Napoli'den alırken, 22 puanla 5. sırada yer buldu.

ATALANTA EVİNDE LAZİO'YA BOYUN EĞDİ

Bu haftanın bir diğer önemli maçında ise ligin iddialı ve az gol yiyen ekiplerinden Atalanta ile Lazio karşı karşıya geldi.

Atalanta, konuk ettiği Lazio'ya 2-0 mağlup olarak zirve yarışında yara aldı. Lazio ise bu galibiyetle puanını 24'e çıkarttı ve puan tablosunda 3. sırada, rakibi Atalanta'nın da üzerinde yer aldı.

Atalanta kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, Lazio karşısında ilk 11'de başladı ve 90 dakika boyunca sahada mücadele etti.

Serie A'da bugün oynanan diğer maçlarda ise Udinese konuk ettiği Torino'ya 2-1 yenilirken, Bologna ise Lecce'yi 2-0 yendi.

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Napoli, Roma engelini tek golle geçerek Serie A'da liderliğini sürdürdü
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