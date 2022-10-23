Son dakika: Alanyaspor maçı sonrası Okan Buruk'tan sert sözler! "Galatasaray'a karşı savaş başladı"

"Ali Palabıyık'a rağmen çok gol pozisyonuna girdik. Galatasaray'a karşı bir savaş başladı. Bunu net şekilde görüyoruz. Sadece hakemlerle değil, dışarıdan da. Savaşacağız."

"Biz bu savaşın içinde varız, biz de buna gerekeni yaparız, büyük Galatasaray taraftarı da yapacaktır. Bu iş sadece burada kalacak bir iş değil. Taraftarımız da gerekeni yapar."