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Giriş Tarihi: 23.10.2022 22:32

Son dakika: Alanyaspor maçı sonrası Okan Buruk'tan sert sözler! "Galatasaray'a karşı savaş başladı"

Son dakika: Alanyaspor maçı sonrası Okan Buruk’tan sert sözler! Galatasaray’a karşı savaş başladı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da puan kayıpları sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, maçın hakemi Ali Palabıyık'ın kararlarına çok sert tepki gösterdi. Teknik Direktör Okan Buruk, maç sonu röportajında "Galatasaray'a karşı bir savaş başladı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Okan Buruk, maçın hakemi Ali Palabıyık için sert ifadeler kullandı.

Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

"Güzel giden bir oyundu. Türkiye'deki hakemlerin ana rolü, güzel giden şeyleri bozmak. Bu hafta böyle bir savaşın olacağını biliyorduk, bu savaşta 2 puanımızı kaybettik."

"10 kişiyken bile net pozisyonlara girdik, bunları değerlendiremedik. Oyuncularıma olan tek kızgınlığım, son dakikadaki korner atışında, ceza sahası içine çok gittik. Maçı üzücü şekilde bitirdik."

"Ali Palabıyık'a rağmen çok gol pozisyonuna girdik. Galatasaray'a karşı bir savaş başladı. Bunu net şekilde görüyoruz. Sadece hakemlerle değil, dışarıdan da. Savaşacağız."

"Biz bu savaşın içinde varız, biz de buna gerekeni yaparız, büyük Galatasaray taraftarı da yapacaktır. Bu iş sadece burada kalacak bir iş değil. Taraftarımız da gerekeni yapar."

"Aynı hakemler bu işin içinde devam ediyor. Onlara güvenelim, destek olalım diyoruz ama mevcut düzen içinde bir değişiklik olacağına dair umudum yok."

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Son dakika: Alanyaspor maçı sonrası Okan Buruk'tan sert sözler! "Galatasaray'a karşı savaş başladı"
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