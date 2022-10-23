‘VAR’ mısın aslanım?

Ligde oynadığı 9 maçta VAR'dan lehine karar çıkmayan Galatasaray'da yönetim masaya yumruğunu vurmuş ve TFF ile MHK'yi topa tutmuştu. Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un basın toplantısı sonrasında gözler Galatasaray-Alanyaspor maçındaki hakem yönetimi ve VAR sisteminin işleyişine çevrildi. NEF Stadyumu'nda 20.00'de başlayacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek.Geçen hafta Kayseri'den yenilgiyle dönen sarı-kırmızılı takım ligde geriledi. Zirvede var olma savaşı veren Galatasaray'ın Alanyaspor karşısında puan kaybına tahammülü yok.Kayseri deplasmanında sezonun en kötü futbolunu oynayan Galatasaray kupada moral buldu. Kastamonuspor'u 7-0 yenen takımda etkili performans gösteren oyuncuları teknik direktör Okan Buruk ödüllendirme kararı aldı.Ancak Seferovic ve Gomis kupada goller atsa da ileri uçta İcardi oynayacak.Kazımcan ve Van Aanholt'un çare olamadığı sol bekte forma büyük ihtimalle Berkan'ın olacak. Kazımcan'ın oynama şansı ise daha düşük. Üç yerli kuralında diğer iki ismin Abdülkerim ve Kerem'in olması bekleniyor.G.Saraykulübü, Manchester United'da kadro dışı bırakılan Ronaldo ile ilgili açıklama yaptı. Portekizli yıldızın gündemlerinde olmadığını duyuran sarı-kırmızılılar, "Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay ile ilgilediğimiz iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün iki oyuncuyla ilgili bir girişimi yoktur" dedi. Daha önce ikinci başkan Metin Öztürk Ronaldo için, "Şimdi zamanı değil" yorumunu yapmıştı.Galatasaray Kulübü'nün 117. Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sarıkırmızılı yönetim Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Dursun Özbek şunları söyledi: "Taraftarlarımız da yönetim kurulumuz da sporcularımız da buradaydı. Atamızın huzurunda güzel bir ziyaret oldu. Onun izinde olduğumuzu, onun devrimlerine her zaman sahip çıkacağımızı huzurunda söyledim, deftere de yazdım. Dolayısıyla Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun diyorum."