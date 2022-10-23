VAR’la yola devam

“VAR uygulamasında dünyadaki en iyi birkaç ülkeden biriyiz. Ama yeter mi, yetmez. Mutlaka eksiklerimiz olacak. İnsanoğlu her zaman hata yapabilir. Bu hataları da düzelterek gidiyoruz.”
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündemi değerlendirdi. Sistem ile ilgili bazı konuların ya yeteri kadar bilinmediğini ya da yanlış bilindiğini söyleyen Büyükekşi, bazı kulüplerin sistemden (VAR'dan) çıkmak istemelerini de, "Bir anket yapsak takımların %90'ısistemin devamını ister. Baktığımızda 90 tane pozisyona müdahale edilmiş, 85'inde doğru karar verilmiş. Zaten böyle bir şeyi çoğunluk olarak talep eden yok" şeklinde değerlendirdi.
HEDEFİMİZ, HAKEMLERİMİZİN EN İYİSİ OLMASI
VAR ile ilgili görüşlerini, "Yaptığımız her işin arkasındayız, iyi niyetliyiz. Tabiiki sıkıntılar, hatalar olacak. Ama iyi niyetle bu iş yapılıyor" diye açıklayan Büyükekşi, "Bu VAR sistemini orta saha hakeminden ayırmakla hedefimiz hakemlerin ihtisaslaşıp dünyada en iyilerden olması. VAR uygulamasında dünyadaki en iyi birkaç ülkeden biriyiz. Ama yeter mi, yetmez. İnsanoğlu hata yapar. Bu hataları da düzelterek gidiyoruz" diye devam etti.
ÇORBADA HERKESİN TUZU OLACAK
Projeleri ile ilgili bilgi veren Büyükekşi, 3 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık bir strateji planı çalışması yapacaklarını ve futbolun tüm paydaşlarını katacaklarına işaret etti ve şöyle konuştu: "Bu çalışma6 ay sürecek. Sadece Süper Ligdeğil, bütün kulüpler. Hakemler,futbolcular, teknik direktörler,başkanlar ve futbol medyası da. Yani herkesin çorbada tuzu olacak. Toplantılar, çalıştaylar yapılacakve strateji oluşturulacak. Türkiye'de yabancı kuralından tutun genç futbolculara, amatörlerden tutun herkesi kapsayacak, ilk olacak bir çalışma yapacağız."
YAYIN BEDELİ İKİ KATI OLMALI
Saha hakemleriyle VAR hakemlerini ayırdıklarını hatırlatan Büyükekşi, "Hedefimiz de şu; futbolun marka değerini artırabilmek ve futbolu özellikle gençlerin, kadınların, çocukların, ailelerin izleyebilmesini sağlamak. Hakem hatalarından çok, futbolun güzelliklerinin konuşulduğu bir ortamı yaratabilmek. Böylelikle de yayın ihalesinde fiyatı iki katına çıkarabilmek. Bu da marka değerini artırmakla olur" dedi.
YETKİ ORTA HAKEMİN
Büyükekşi, VAR tanıtımının amacını da, "VAR nerede müdahale eder, nerede etmez. Penaltılar, pozisyonun gol olup olmadığı, kırmızı kartları ve yanlış oyuncu cezalandırılması gibi 4 maddede müdahale ettiğinin, orta hakemin asıl sorumlu olduğunun, VAR hakeminin aynı yardımcılar ve dördüncü hakem gibi yardımcı hakem olduğunun özellikle altını çizdik. Çünkü son karar yine orta saha hakemin" diye açıkladı.
GÜVEN, ŞEFFAFLIK ADALET VE EŞİTLİK
"Ana ilkelerimiz güven, eşitlik, adalet ve şeffaflık. Salı günü de Süper Lig ve 1. Lig kulüp başkanlarımız, teknik direktörlerimiz ve kaptanlarımızı Riva'da ağırlayacağız."
MISAFİRLERE KAPIMIZ AÇIK
"İnşallah randevu sistemiyle bundan sonraki günlerde de VAR sistemini öğrenmeye gelen misafirlerimize kapımız açık. Maç olmadığı günler, salı, çarşamba, perşembe günleri bu uygulama devam edecek."
HAKEMLERE DE SAYGI DUYULMALI
"Eğer Türk futbolunda marka değerini artıracaksak bütün paydaşlarımızın değerli olması lazım. TFF'nin, takımlarımızın, futbolcuların, teknik direktörlerin, hakemlerin, medyanın... Hepimiz aynı gemideyiz. Hepimiz değerli olursak, birbirimize değer verirsek, karşılığını o şekilde dışarıda daha iyi görürüz."