VAR’la yola devam

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündemi değerlendirdi. Sistem ile ilgili bazı konuların ya yeteri kadar bilinmediğini ya da yanlış bilindiğini söyleyen Büyükekşi, bazı kulüplerin sistemden (VAR'dan) çıkmak istemelerini de,Baktığımızda 90 tane pozisyona müdahale edilmiş, 85'inde doğru karar verilmiş. Zaten böyle bir şeyi çoğunluk olarak talep eden yok" şeklinde değerlendirdi.VAR ile ilgili görüşlerini, "Yaptığımız her işin arkasındayız, iyi niyetliyiz.Ama iyi niyetle bu iş yapılıyor" diye açıklayan Büyükekşi, "Bu VAR sistemini orta saha hakeminden ayırmakla hedefimiz hakemlerindünyada en iyilerden olması. VAR uygulamasında dünyadaki en iyi birkaç ülkeden biriyiz. Ama yeter mi, yetmez. İnsanoğlu hata yapar. Bu hataları da düzelterek gidiyoruz" diye devam etti.Projeleri ile ilgili bilgi veren Büyükekşi, 3 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık bir strateji planı çalışması yapacaklarını ve futbolun tüm paydaşlarını katacaklarına işaret etti ve şöyle konuştu:Yani herkesin çorbada tuzu olacak.Türkiye'de yabancı kuralından tutun genç futbolculara, amatörlerden tutun herkesi kapsayacak, ilk olacak bir çalışma yapacağız."Saha hakemleriyle VAR hakemlerini ayırdıklarını hatırlatan Büyükekşi, "Hedefimiz de şu; futbolun marka değerini artırabilmek ve futbolu özellikle gençlerin, kadınların, çocukların, ailelerin izleyebilmesini sağlamak. Hakem hatalarından çok, futbolun güzelliklerinin konuşulduğu bir ortamı yaratabilmek. Böylelikle de yayın ihalesinde fiyatı iki katına çıkarabilmek. Bu da marka değerini artırmakla olur" dedi.Büyükekşi, VAR tanıtımının amacını da, "VAR nerede müdahale eder, nerede etmez. Penaltılar, pozisyonun gol olup olmadığı, kırmızı kartları ve yanlış oyuncu cezalandırılması gibi 4 maddede müdahale ettiğinin, orta hakemin asıl sorumlu olduğunun, VAR hakeminin aynı yardımcılar ve dördüncü hakem gibi yardımcı hakem olduğunun özellikle altını çizdik. Çünkü son karar yine orta saha hakemin" diye açıkladı."Ana ilkelerimiz güven, eşitlik, adalet ve şeffaflık. Salı günü de Süper Lig ve 1. Lig kulüp başkanlarımız, teknik direktörlerimiz ve kaptanlarımızı Riva'da ağırlayacağız.""İnşallah randevu sistemiyle bundan sonraki günlerde de VAR sistemini öğrenmeye gelen misafirlerimize kapımız açık. Maç olmadığı günler, salı, çarşamba, perşembe günleri bu uygulama devam edecek.""Eğer Türk futbolunda marka değerini artıracaksak bütün paydaşlarımızın değerli olması lazım. TFF'nin, takımlarımızın, futbolcuların, teknik direktörlerin, hakemlerin, medyanın... Hepimiz aynı gemideyiz. Hepimiz değerli olursak, birbirimize değer verirsek, karşılığını o şekilde dışarıda daha iyi görürüz."