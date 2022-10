Vitor Pereira'dan sözleşme açıklaması! "12 yıldır çocuklarımı göremiyorum"

"AİLE HER ŞEYDİR"

Ailesinin kendisi için öneminden bahseden Pereira, "Aile benim için her şey demek. Ailemi yüzüstü bırakıp da mutlu olamam. Eğer burada kalacaksam ailemin de onayını almam gerekecek. Eğer onlardan onay alamazsam, beni bağışlayın ancak kulüp ile devam edemem. Bu çok hassas bir konu. Ailemin desteğini hissetmeden herhangi bir kulübe faydalı olabileceğini düşünmüyorum. Bu bence biraz bencilce bir düşünce olur ve ben etrafındaki insanları umursayan biriyim, aile her şeydir" ifadelerini kullandı.