Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Vitor Pereira'dan sözleşme açıklaması! "12 yıldır çocuklarımı göremiyorum"
Giriş Tarihi: 23.10.2022 16:35

Vitor Pereira'dan sözleşme açıklaması! "12 yıldır çocuklarımı göremiyorum"

Vitor Pereira’dan sözleşme açıklaması! 12 yıldır çocuklarımı göremiyorum

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, mevcut kulübü Corinthians ile olan sözleşmesini uzatıp uzatmayacağına dair açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, mevcut kulübü Corinthians ile olan sözleşmesine dair konuştu. Santos'a karşı aldıkları 1-0'lık mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, "Başkanla görüşme halindeyiz. Görüşmeler ilerledikçe neler olacağını göreceğiz. Ancak son sözü söyleyecek olan tabii ki başkan. Bir teknik direktörü olarak kulüpte devam edip etmeyeceğimi söyleme yetkisine sahip değilim. Şu anda herhangi bir karar alınmış değil. Sadece görüşmelerin başındayız. Burası büyük bir kulüp ancak benim de üzerine düşünmem gereken birçok kişisel konu var. Hayat futboldan ibaret değil" dedi.

"AİLE HER ŞEYDİR"
Ailesinin kendisi için öneminden bahseden Pereira, "Aile benim için her şey demek. Ailemi yüzüstü bırakıp da mutlu olamam. Eğer burada kalacaksam ailemin de onayını almam gerekecek. Eğer onlardan onay alamazsam, beni bağışlayın ancak kulüp ile devam edemem. Bu çok hassas bir konu. Ailemin desteğini hissetmeden herhangi bir kulübe faydalı olabileceğini düşünmüyorum. Bu bence biraz bencilce bir düşünce olur ve ben etrafındaki insanları umursayan biriyim, aile her şeydir" ifadelerini kullandı.

"12 YILDA ÇOCUKLARIMI DOĞRU DÜRÜST GÖREMEDİM"
Teknik adamlığın kötü bir tarafı olduğunu da söyleyen Pereira, "Teknik direktörlük harika bir meslek ancak ailenizi her zaman geride bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Geçtiğimiz son 12 yılda çocuklarımı doğru düzgün göremedim bile. Onların büyümesine şahit olamadım ve bu bazı insanların anlayamayacağı bir durum. Çocuklarımın hayatının önemli bir kısmında ben yoktum ve babaları olarak onların hayatına tam ortadan girmek istemiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SAĞLIK BAKANLIĞI personel alımı branş ve kadro dağılımı/kontenjanları 2022: 85 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak ve başvurular başladı mı?
SON DAKİKA: Bakan Nureddin Nebati 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Dev paket Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe girdi
Milli Teknoloji Hamlesi meyvelerini veriyor: Havada İHA, denizde SİDA, karada İKA
SON DAKİKA: Güneş tutulması büyük depremi tetikler mi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıkladı
850
SON DAKİKA: Akaryakıta indirim yapıldı! Yeni benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
Mansur Yavaş'a Erzurum'dan seslendi: Gel sana ucuz suyu anlatayım
Hakem ve VAR penaltıyı göremedi
İşte Togg'un hikayesi! Geri sayım başladı: 1 milyon adet üretilecek
1.Dönem AÖL sınav tarihleri 2022-2023 || MEB ile AÖL Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak ve nasıl olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Vitor Pereira'dan sözleşme açıklaması! "12 yıldır çocuklarımı göremiyorum"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA