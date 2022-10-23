Zirveye füze

Liginen az gol yiyen takımı ile en fazla gol atan takımı dün geceTaktik savaşlarının yaşandığı karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da kendi oyununu sahaya yansıtmaya çalıştı. Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda gol sesi çıkmazken Fenerbahçe, taraftarlarına alıştırdığı oyunu tam olarak ortaya koyamadı.fakat özellikle son 20 dakikada oyun üstünlüğünü F.Bahçe ele geçirdi. Jorge Jesus, gol kilidini açabilmek adına 74. dakikada 3 oyuncu değişikliği birden yaptı. Kadıköy'de beklenen gol sesi ise 84. dakikada yükseldi… Ceza sahası dışından harika bir vuruşla takımını öne geçiren isim Rossi oldu: 1-0. Maç bu skorla tamamlanırken taktik savaşını kazananArao'nun pasıyla topu alan Rossi ceza alanı dışından sert vurdu ve 84'te Kadıköy'ü şölen yerine çevirdi.Rossi geçen hafta Ankaragücü maçında olduğu gibi Başakşehir'i de boş geçmedi. Bu sezon 3. kez fileleri havalandırdı. 19 resmi karşılaşmada tüm gollerini Süper Lig'de atan Uruguaylı'nın 7 de asisti var. Galibiyeti getiren golü şöyle anlattı: "Takımıma yardım ettiğim için çok mutluyum. Forvet oyuncuları için gol atmak önemli. Ligdeki en tepedeki takım olmak istiyorduk. Top bana geldi. Kontrol ettiğim anda kaleyi tam karşıdan gördüm ve güzel bir şutla gol oldu."Jesus, Ankaragücü maçından farklı olarak 11'de sadece bir değişiklik yapıp, Osayi'nin yerine İsmail Yüksek'e görev verdi. Ancak genç oyuncu, 67. dakikada sakatlanarak yerini Arao'ya bıraktı. Tribünler genç oyuncuya alkışlarla moral verdi.Jorge Jesus'un ekibi 8 İstanbul takımının mücadele ettiği ligde şehrin takımlarına boyun eğmedi. Bu rakiplerden 5'ine karşı oynarken 3 galibiyet-2 beraberlik aldı, hiç yenilmedi. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri de aynı sayıda maçta tek yenilgisini Fenerbahçe'den aldı.Fenerbahçe'ye taraftarının tam desteği devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, bu sezon evinde çıktığı 11. maçı da kapalı gişe oynadı. Karşılaşmayı 42 bin 43 biletli seyirci izledi. Bu rakam sezonun rekoru olarak kayıtlara geçti.Bu sezon Süper Lig'de ilk kez üst üste üç galibiyet alan F.Bahçe son altı karşılaşmanın beşinde kalesini gole kapattı.