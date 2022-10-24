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Giriş Tarihi: 24.10.2022 15:14 Son Güncelleme: 24.10.2022 15:48

Galatasaray'da Kazımcan Karataş şoku! Moritz Volz göreve başladı...

AA
Galatasaray’da Kazımcan Karataş şoku! Moritz Volz göreve başladı...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 28 Ekim Cuma günü VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Dün oynanan Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kazımcan Karataş'ın çekilen MR sonucunda sakatlığı belli oldu. Ayrıca yardımcı antrenör olarak gelen Moritz Volz da göreve başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yaptığı bildirildi.

İdmanın, dar alanda pas ve koşu çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

KAZIMCAN KARATAŞ'IN SAKATLIĞI BELLİ OLDU

Corendon Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kazımcan Karataş'ın çekilen MR'ının sonucunda sol üst ön adale grubunda yüklenmeye bağlı zorlanma tespit edildiği, genç oyuncunun tedavisine başlandığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı takımda yardımcı antrenörlük görevine getirilen Moritz Volz'un da antrenmanda yer aldığı kaydedildi. Galatasaray, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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Galatasaray'da Kazımcan Karataş şoku! Moritz Volz göreve başladı...
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