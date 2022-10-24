Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta heyecanı başlıyor

Avrupa'nın bir numaralı organizasyonu olarak gösterilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları yarın ve çarşamba günü yapılacak 8'er karşılaşma ile sürecek. Yarın oynanacak müsabakalar içerisinde G Grubu'nda Alman temsilcisi Borussia Dortmund evinde İngiliz devi Manchester City'yi ağırlayacak.

Çarşamba gününün seyir zevkinin yüksek olması beklenen karşılaşmasında ise C Grubu'nda Bavyera ekibi Bayern Münih, Katalan temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak. Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid ise G Grubu'nda yarın RB Leipzig'le deplasmanda karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftanın programı şöyle:

25 Ekim Salı:

19.45 RB Salzburg-Chelsea

19.45 Sevilla-Kopenhag

22.00 Paris SG-Maccabi Hayfa

22.00 Borussia Dortmund- Manchester City

22.00 Dinamo Zagreb-Milan

22.00 Benfica-Juventus

22.00 Celtic-Shakhtar Donetsk

22.00 RB Leipzig-Real Madrid



26 Ekim Çarşamba

19.45 Inter-Viktoria Plzen

19.45 Club Brugge-Porto

22.00 Eintracht Frankfurt-Marsilya

22.00 Barcelona-Bayern Münih

22.00 Ajax-Liverpool

22.00 Atletico Madrid-Leverkusen

22.00 Tottenham-Sporting Lizbon

22.00 Napoli-Rangers

