Sivasspor’un rakibi Cluj deplasmanda kazandı

Romanya 1. Futbol Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde, Cluj'a galibiyeti getiren goller, penaltılar sonucunda geldi. Cluj, kazandığı penaltıları 25. dakikada Ciprian Deac ve 61. dakikada Cephas Malele'yle golle sonuçlandırdı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı. Cluj Üniversitesi'nin tek golünü, 90+3. dakikada yine penaltıdan Romario Pires kaydetti.
Bu sonuçla Cluj, ligde iki maçı eksik 28 puanla üçüncü sırada yer aldı. Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. hafta maçında 27 Ekim Perşembe günü Cluj'u ağırlayacak.