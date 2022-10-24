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Giriş Tarihi: 24.10.2022 09:21 Son Güncelleme: 24.10.2022 09:24

Sivasspor'un rakibi Cluj deplasmanda kazandı

AA
Sivasspor’un rakibi Cluj deplasmanda kazandı

Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Romanya ekibi Cluj, lig maçında deplasmanda Cluj Üniversitesi'ni 2-1 mağlup etti.

Romanya 1. Futbol Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde, Cluj'a galibiyeti getiren goller, penaltılar sonucunda geldi. Cluj, kazandığı penaltıları 25. dakikada Ciprian Deac ve 61. dakikada Cephas Malele'yle golle sonuçlandırdı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı. Cluj Üniversitesi'nin tek golünü, 90+3. dakikada yine penaltıdan Romario Pires kaydetti.

Bu sonuçla Cluj, ligde iki maçı eksik 28 puanla üçüncü sırada yer aldı. Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. hafta maçında 27 Ekim Perşembe günü Cluj'u ağırlayacak.

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Sivasspor'un rakibi Cluj deplasmanda kazandı
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