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Giriş Tarihi: 24.10.2022 14:10 Son Güncelleme: 24.10.2022 14:12

Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray sözleri! "Umarım eyyamcılıkla karşılaşmayız"

Son dakika: Ahmet Nur Çebi’den Galatasaray sözleri! Umarım eyyamcılıkla karşılaşmayız

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, akşam oynanacak Hatayspor maçı ve Galatasaray-Alanyaspor mücadelesi sonrası Sarı-Kırmızılı yönetimden gelen açıklamalarla ilgili konuştu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kritik maç öncesi gittiği Hatay'da gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çebi açıklamasında, "Sportif faaliyetlerin sahada olduğu onun dışında herkesin birbirini kucaklayacağı bir maç olmasını istiyoruz. Temennim kazanmak. Hatay, hoşgörü konusunda dünyaya örnek olabilecek bir ilimiz. Bu özelliğin spora da yansıması gerektiğini düşünüyorum. Hatay, bu konuda bize örnek olabilir. Hatay'da olduğu gibi herkes birbirine sevgiyle yaklaşmalı. Ancak hakemler konusunda hoşgörü olmaz. Onlar adaleti sağlıyorlar ve dikkatli olmalılar.' diyenler, şimdi şikayet ediyor" dedi.

"GALATASARAY'IN MUHTEMELEN CANI YANMIŞTIR, UMARIM EYYAMCILIKLA KARŞILAŞMAYIZ"
Beşiktaş Başkanı, Galatasaray cephesinden gelen hakem açıklamalar için ise "Herkesin hakemle ilgili serzenişi oldu. '1 yıl önce bu hakemleri değiştirelim, yenisi gelsin' demiştim. Gönderilen arkadaşlar geri geldi. O zaman 'şimdi zamanı değil' diyenler, şimdi şikayet ediyor. Yapılan bir yanlışa müdahale etmezsen yarın bu sizin de başınıza gelir. Galatasaray da şu anda bunu yaşıyor. Bu açıklamaların derbi öncesi hakemleri etkileyecek şekilde yapılmamasını diliyorum. Galatasaray haksızlığa uğradığını iddia ederek serzenişte bulunuyor, muhtemelen canları yanmıştır. Ancak umuyorum bu süreç, Beşiktaş maçına yansımaz. Her iki taraf için de maç bittiğinde hakemlerden şikayet etmedikleri bir ortam olmasını diliyorum. Birinin bugün canı yandı deyip, eyyamcılık yapıp, öteki maçta o takıma sahip çıkmak gibi bir sonuçla umarım karşılaşmayız" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray sözleri! "Umarım eyyamcılıkla karşılaşmayız"
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