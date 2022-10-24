Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray sözleri! "Umarım eyyamcılıkla karşılaşmayız"

"GALATASARAY'IN MUHTEMELEN CANI YANMIŞTIR, UMARIM EYYAMCILIKLA KARŞILAŞMAYIZ"

Beşiktaş Başkanı, Galatasaray cephesinden gelen hakem açıklamalar için ise "Herkesin hakemle ilgili serzenişi oldu. '1 yıl önce bu hakemleri değiştirelim, yenisi gelsin' demiştim. Gönderilen arkadaşlar geri geldi. O zaman 'şimdi zamanı değil' diyenler, şimdi şikayet ediyor. Yapılan bir yanlışa müdahale etmezsen yarın bu sizin de başınıza gelir. Galatasaray da şu anda bunu yaşıyor. Bu açıklamaların derbi öncesi hakemleri etkileyecek şekilde yapılmamasını diliyorum. Galatasaray haksızlığa uğradığını iddia ederek serzenişte bulunuyor, muhtemelen canları yanmıştır. Ancak umuyorum bu süreç, Beşiktaş maçına yansımaz. Her iki taraf için de maç bittiğinde hakemlerden şikayet etmedikleri bir ortam olmasını diliyorum. Birinin bugün canı yandı deyip, eyyamcılık yapıp, öteki maçta o takıma sahip çıkmak gibi bir sonuçla umarım karşılaşmayız" ifadelerini kullandı.