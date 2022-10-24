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Giriş Tarihi: 24.10.2022 10:42

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta köprüden önceki son çıkış! Hatay maçı kazanılmazsa Valerien Ismael...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta köprüden önceki son çıkış! Hatay maçı kazanılmazsa Valerien Ismael...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta Valerien Ismael'e Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi tam destek verse de bugün Hatay’da başlayacak seri büyük önem taşıyor. Başarılı sonuçlar ve iyi futbol, tecrübeli hoca kadar yönetimi de rahatlatacak.

Süper Lig'in son beş haftasında sadece Giresunspor'u mağlup edebilen, diğer maçlarda 1 yenilgi ve 3 beraberlik alan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien İsmael'in üzerindeki taraftar baskısı artarak devam ediyor… Siyah-beyazlı ekibin Dünya Kupası arasına kadar oynanacak 4 karşılaşmadan alacağı sonuçlar ve takımın ortaya koyacağı futbol büyük ölçüde Fransız çalıştırıcının geleceğini belirleyecek.

SADECE KENDİSİ İÇİN KAZANMAYACAK

Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin tam destek verdiği İsmael'in sadece kendisi için değil yönetime yönelik eleştirilerin azalması için de başarılı sonuçlara imza atması gerekiyor. Bu nedenle Kartal'ın Hatayspor, Ümraniyespor, Galatasaray ve Antalyaspor ile oynayacağı maçlar Valerien İsmael'in son çıkış noktası olarak görülüyor. Siyah-beyazlılar bugün Hatay deplasmanında başlayacak seride 12 puan hedefliyor.

EVİNDE DİPTE, DIŞARIDA ZİRVEDE

Siyah-beyazlıların başında 18 resmi karşılaşmaya çıkan Valerien İsmael, Vodafone Park'ta taraftarla henüz bütünleşemedi. İç saha performansında Beşiktaş'ın son 5 teknik adamı arasında son sırada yer alan deneyimli çalıştırıcı, dış sahada ise tam tersine olumlu bir istatistiğe sahip. Deneyimli hoca, deplasmanlardaki 2.00 puan ortalaması ile zirvede bulunuyor.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta köprüden önceki son çıkış! Hatay maçı kazanılmazsa Valerien Ismael...
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