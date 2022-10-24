Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a Beşiktaş derbisi öncesi çifte şok!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. 2 kırmızı kartın çıktığı ve 4 golün atıldığı mücadele 2-2 sona ererken, sarı-kırmızılılara Beşiktaş derbisi öncesi kötü haber geldi.

Maçın ardından konuşan Galatasaraylı futbolcular Dries Mertens, Milot Rachica, Mauro Icardi, Sacha Boey ve Sergio Oliveira dikkat çeken ifadeler kullandılar.

MERTENS: "KIRMIZI KART MAÇI ÇOK ETKİLİYOR"

İlk yarıda gördükleri kırmızı kartın maçı çok etkilediğini söyleyen Dries Mertens, "Yazık oldu, ilk yarıda kırmızı kart gördük. Bunun kırmızı kart olup olmadığını bilmiyoruz. Çok erken bir karttı ve bu direkt maça etki etti. Umarım gollerim devam eder ama önemlisi 3 puan kazanmamız. Kırmızıdan önce çok iyi oynuyorduk. Bir hata yapabilirsiniz ama kırmızı kart, maçı çok etkiliyor." dedi.

RACHICA: "HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK"

Hayal kırıklığına uğradıklarını belirten Milot Rachica, "Maçın başında golleri bulduk, iyi oynuyorduk. 10 kişi kaldık ama mücadeleyi bırakmadık. Bazı hatalar yaptık ama bazı şeyler, kontrolünüz dışında. Sonuç olarak hayal kırıklığına uğraşmış bulunuyoruz." diye konuştu.

ICARDI: "NEDEN SÜREKLİ HATA YAPILIYOR?"

Hakem kararlarından dert yanan Mauro Icardi, "İyi başladık, golleri bulduk. 30. dakikada hakem hatası nedeniyle... Öyle değerlendiriyorum. Bu kararın ardından maçın kontrolü elimizden çıktı. Geçen hafta da böyle şeylerle karşılaştık. Hakemler neden sürekli bize karşı hata yapıyor? Anlamıyoruz bunu." açıklamasını yaptı.

BOEY: "SAVAŞ DEVAM EDECEK"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sacha Boey, "Haksız karar... Takım arkadaşlarıma ve taraftarlarımıza bu geceki mücadele için çok teşekkür ederim. Savaş devam edecek!" dedi.

OLIVEIRA: "KİMSE VAZGEÇMEYECEK"

Sergio Oliveira ise "Galatasaray'a ve emeğimize saygı duymanızdan başka bir şey beklemiyoruz. Bize sonuna kadar güvenin. Bu takımdaki kimse vazgeçmeyecek. ASLA!" ifadelerini kullandı.

BOEY VE ABDÜLKERİM'E KIRMIZI KART

Karşılaşmanın 31. dakikasında sarı-kırmızılılar 10 kişi kaldı. Alanyaspor'un hızlı atağında Sacha Boey'in orta sahada Daniel Candeias'a yaptığı hareket sonrasında müsabakanın hakemi Ali Palabıyık, Boey'e direkt kırmızı kart gösterdi. Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip, Palabıyık'ın bu kararına yoğun tepki gösterirken, sarı-kırmızılı taraftarlar da ıslıklarla hakem Ali Palabıyık'ın kararını protesto etti.

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Alanyaspor maçının 90+4. dakikasında kırmızı kart gördü. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon daha önce de Gaziantep FK karşılaşmasında kırmızılı kartla oyun dışı kalmıştı.

DERBİDE OYNAYAMAYABİLİRLER

Sacha Boey ve Abdülkerim, eğer PFDK tarafından iki maç ile cezalandırılırsa Beşiktaş derbisini kaçıracak. Haftaya deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacak olan Galatasaray sonraki hafta ise derbide Beşiktaş'ı konuk edecek.