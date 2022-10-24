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Giriş Tarihi: 24.10.2022 18:57 Son Güncelleme: 24.10.2022 19:01

Son dakika haberi: Beşiktaş Süper Lig'de Hatayspor'a konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Beşiktaş Süper Lig’de Hatayspor’a konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'la deplasmanda karşı karşıya geliyor. Volkan Demirel'in öğrencileri evinde galip gelip küme düşme hattından çıkmak isterken, Beşiktaş 3 puanı hanesine yazdırıp zirve yarışına devam etmek istiyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. İşte tüm detaylar..

Yeni Hatay Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Samuel, Onur, Aabid, Mehdi, Saba, Ayoub, Ze

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Montero, Masuaku, Josef, Salih, Dele, Nkoudou, Muleka, Weghorst

Ligde oynadığı son maçta Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, geride kalan haftalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 19 puanla ligin 5. sırasında bulunuyor.

Ev sahibi Hatayspor ise 7 puanla 18. basamakta yer alıyor.

RACHİD GHEZZAL KADRODA YOK

Bugün oynanan maçta siyah-beyazlı oyuncu Rachid Ghezzal forma giyemiyor..

5 hafta süren sakatlığının ardından Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında oyuna sonradan giren tecrübeli oyuncu, Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası mücadeleye devam edememişti.

Ghezzal'ın yanı sıra aynı maçta sakatlık yaşayan Wout Weghorst'un durumu ise belirsizliğini koruyor. Dün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışan Hollandalı futbolcunun durumu teknik heyetin, sağlık ekibiyle yapacağı değerlendirme sonrasında belli olacak.

CEZA SINIRINDA İKİ İSİM

Beşiktaş'ta Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, yarınki mücadeleye sarı kart ceza sınırında çıkacak.

Daha önce oynanan maçlarda gördükleri kartlarla üç sarı kart sınırına ulaşan siyah-beyazlı oyuncular, Hatayspor maçında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak HangiKredi Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek.

HATAYSPOR GALİBİYET ARAYACAK

Ligde 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgiyle 7 puan toplayan ve 18. sırada yer alan Atakaş Hatayspor, çıkış yakalamak için Beşiktaş karşısında galibiyet arayacak.

Bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Kevin Soni ve kart cezalısı Simon Falette maçta forma giyemeyecek.

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Son dakika haberi: Beşiktaş Süper Lig'de Hatayspor'a konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
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