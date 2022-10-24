Son dakika haberi: Beşiktaş Süper Lig’de Hatayspor’a konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Yeni Hatay Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetiyor.
İŞTE İLK 11'LER
Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Samuel, Onur, Aabid, Mehdi, Saba, Ayoub, Ze
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Montero, Masuaku, Josef, Salih, Dele, Nkoudou, Muleka, Weghorst
Ligde oynadığı son maçta Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, geride kalan haftalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 19 puanla ligin 5. sırasında bulunuyor.
Ev sahibi Hatayspor ise 7 puanla 18. basamakta yer alıyor.
RACHİD GHEZZAL KADRODA YOK
Bugün oynanan maçta siyah-beyazlı oyuncu Rachid Ghezzal forma giyemiyor..
5 hafta süren sakatlığının ardından Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında oyuna sonradan giren tecrübeli oyuncu, Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası mücadeleye devam edememişti.
Ghezzal'ın yanı sıra aynı maçta sakatlık yaşayan Wout Weghorst'un durumu ise belirsizliğini koruyor. Dün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışan Hollandalı futbolcunun durumu teknik heyetin, sağlık ekibiyle yapacağı değerlendirme sonrasında belli olacak.
CEZA SINIRINDA İKİ İSİM
Beşiktaş'ta Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, yarınki mücadeleye sarı kart ceza sınırında çıkacak.
Daha önce oynanan maçlarda gördükleri kartlarla üç sarı kart sınırına ulaşan siyah-beyazlı oyuncular, Hatayspor maçında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak HangiKredi Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek.
HATAYSPOR GALİBİYET ARAYACAK
Ligde 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgiyle 7 puan toplayan ve 18. sırada yer alan Atakaş Hatayspor, çıkış yakalamak için Beşiktaş karşısında galibiyet arayacak.
Bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Kevin Soni ve kart cezalısı Simon Falette maçta forma giyemeyecek.