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Giriş Tarihi: 24.10.2022 09:23

Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız uzatmalarda bulduğu golle kazandı

AA
Trabzonspor’un rakibi Kızılyıldız uzatmalarda bulduğu golle kazandı

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız, lig maçında konuk olduğu Radnicki Nis'i 2-1 mağlup etti.

Sırbistan Süper Ligi'nin 16. haftasında Cair Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi. Kızılyıldız, 68. dakikada Aleksandar Pesic'in golüyle 1-0 öne geçti. Radnicki Nis ise 73. dakikada Sasa Marjanovic ile ağları sarsarak skoru 1-1'e getirdi. Mücadelenin sonlarına doğru ataklarını sıklaştıran Kızılyıldız'da 90+7. dakikada Pesic, bir kez daha fileleri havalandırdı ve konuk ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Kızılyıldız, ligde puanını 41'e çıkararak namağlup unvanıyla liderliğini sürdürdü. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. haftasında 27 Ekim Perşembe günü deplasmanda Kızılyıldız'la karşılaşacak.

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Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız uzatmalarda bulduğu golle kazandı
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