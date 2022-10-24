Valerien Ismael, suçu futbolculara attı! "Performansı kabul edilebilir bulmuyorum"

Valerien Ismael'in açıklamaları şöyle:

"Bu performansı kabul edilebilir bulmuyorum. Bazı oyuncuların Beşiktaş'ta oynamanın ne olduğunu anlaması gerekiyor. Elimizden geleni vermediğimizin kanısı var bende."

"Durumu analiz edeceğiz, düşüneceğiz. Şok edici bir durum. Beklemediğimiz bir durum. Oyunda birkaç şeyden sonra kontrolü kaybeder gibi olduk, yeterince agresif değildik. Dediğim gibi Beşiktaş'ta oynamanın anlamını daha iyi kavramalıyız."

"Bazı oyuncularımız özelinden düşünürsek performans olarak yeterli olmadığını söyleyebilirim. Genel beklentimiz daha fazla. Herkesin kendi sorumluluğunu üzerine alması gerekiyor, ben de kendi sorumluluğumu alıyorum. Futbolcunun görevi saha içidir. Saha içindeki performansın karşılığının, Beşiktaş'ta oynamak olduğunun farkına varılmalı. Şu anda bir sonraki maçtan ziyade bu maçı oturup analiz edeceğiz. Kazanmamız gereken bir maçtı, yetersizdi, oturup bu maçı analiz edeceğiz."