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Giriş Tarihi: 25.10.2022 13:43

Fenerbahçe Beko'da şok sakatlık! Nemanja Bjelica 1 ay forma giyemeyecek

Fenerbahçe Beko’da şok sakatlık! Nemanja Bjelica 1 ay forma giyemeyecek

Fenerbahçe Beko'da forma giyen Sırp basketbolcu Nemanja Bjelica, sakatlığının nüksetmesi nedeniyle 1 ay parkelerden uzak kalacak.

Fenerbahçe Beko'da forma giyen Sırp basketbolcu Nemanja Bjelica, sakatlığının nüksetmesi nedeniyle 1 ay parkelerden uzak kalacak.

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada, Sırbistan Milli Takımı'yla Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığı dönemde baldırından sakatlanan 34 yaşındaki oyuncunun milli takım kadrosundan çıkarıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Oyuncumuz Nemanja Bjelica, tedavi süreci sonrasında bir süre önce idmanlara başlamış, ancak aynı bölgede ağrı hissetmesi sonrası yapılan tetkikler neticesinde yeniden rehabilitasyon programına alınmıştır. Sporcumuzun durumu 3-4 hafta sonra tekrar değerlendirilecektir." denildi.

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Fenerbahçe Beko'da şok sakatlık! Nemanja Bjelica 1 ay forma giyemeyecek
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