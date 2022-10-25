Jorge Jesus’un gözü gençlerde!

Fenerbahçe'de takım otobüsünden tesislerde duvarların yazılarına kadar her şeyi belirleyen ve Samandıra'ya yeni bir hava getiren Jorge Jesus, kulübü tam anlamıyla benimsemiş durumda... Sadece şampiyonluğa odaklandığı A takımla ilgilenmeyen Portekizli teknik adam, gözünü altyapıya da çevirdi.

Alt kategoride oynayan genç oyuncuları takibe alan 68 yaşındaki çalıştırıcı, özellikle yetenekli ve potansiyeli yüksek isimlerden İsak Vural (16), Yiğit Efe Demir (18) ve Jin Ho Jo (19) ile bire bir iletişim kuruyor. Altyapı oyuncularını A takımla idmanlara çıkartıp özel olarak takip eden tecrübeli hoca, taktikler veriyor ve uyarılarda bulunuyor.



PARLATTIĞI YILDIZLAR AVRUPA'NIN DEVLERİNE GİDİYOR

Fenerbahçe'den önce çalıştırdığı Benfica'da genç oyuncular Darwin Nunez, Nuno Tavares ve Gonçalo Ramos'a sezon içerisinde çok sık forma veren Jorge Jesus, bu oyuncuların piyasa değerlerini oldukça yükseltmişti. Sporting kariyerinde de altyapıdan çıkan Daniel Podence, Gelson Martins ve Matheus Pereira gibi genç oyuncuları kullanmaktan hiç çekinmeyen Portekizli hocanın, 21 yaşında transfer ettirdiği Darwin Nunez 80 milyon Euro'ya Liverpool'a, Reinier ise 30 milyon Euro'ya Real Madrid'e gitti.