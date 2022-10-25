Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Jorge Jesus'un gözü gençlerde!
Giriş Tarihi: 25.10.2022 08:04

Jorge Jesus'un gözü gençlerde!

Jorge Jesus’un gözü gençlerde!
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Sarı-lacivertli kulüpte bir yandan şampiyonluk hedefini kovalayan Portekizli çalıştırıcı, diğer yandan da alt kategoride oynayan ve gelecek vadeden isimleri yetiştirmeye çalışıyor.

Fenerbahçe'de takım otobüsünden tesislerde duvarların yazılarına kadar her şeyi belirleyen ve Samandıra'ya yeni bir hava getiren Jorge Jesus, kulübü tam anlamıyla benimsemiş durumda... Sadece şampiyonluğa odaklandığı A takımla ilgilenmeyen Portekizli teknik adam, gözünü altyapıya da çevirdi.

Alt kategoride oynayan genç oyuncuları takibe alan 68 yaşındaki çalıştırıcı, özellikle yetenekli ve potansiyeli yüksek isimlerden İsak Vural (16), Yiğit Efe Demir (18) ve Jin Ho Jo (19) ile bire bir iletişim kuruyor. Altyapı oyuncularını A takımla idmanlara çıkartıp özel olarak takip eden tecrübeli hoca, taktikler veriyor ve uyarılarda bulunuyor.

PARLATTIĞI YILDIZLAR AVRUPA'NIN DEVLERİNE GİDİYOR

Fenerbahçe'den önce çalıştırdığı Benfica'da genç oyuncular Darwin Nunez, Nuno Tavares ve Gonçalo Ramos'a sezon içerisinde çok sık forma veren Jorge Jesus, bu oyuncuların piyasa değerlerini oldukça yükseltmişti. Sporting kariyerinde de altyapıdan çıkan Daniel Podence, Gelson Martins ve Matheus Pereira gibi genç oyuncuları kullanmaktan hiç çekinmeyen Portekizli hocanın, 21 yaşında transfer ettirdiği Darwin Nunez 80 milyon Euro'ya Liverpool'a, Reinier ise 30 milyon Euro'ya Real Madrid'e gitti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası TTB Başkanı Fincancı'ya tepki: Talimatı verdim
Son dakika: Şanlıurfa'da okul önünde silahlı dehşet! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var!
SON DAKİKA | Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? Ömer Çelik'ten açıklama: Araba takla attı ve kayalıklara çarptı
Türkiye savaş sebebi sayacağını açıklamıştı! Çipras’tan haddini aşan sözler
SON DAKİKA! İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu: Rishi Sunak'tan ilk açıklama!
İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak'ın serveti dudak uçuklatıyor: Kral Charles'ın tam iki katı!
SON DAKİKA: İstanbul'a yeni metro hattı! İBB 'Yapmayız' dedi Bakanlık devraldı: Sona yaklaşıldı...
Akasya Durağı'nda Obayana'nın aşkı Dilek'ti... Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Pelin Sönmez'in değişimi dudak uçuklattı!
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu TOGG'un fabrika açılışına katılacak mı? Faik Öztrak, 'Davet geldi' diyerek açıkladı
SON DAKİKA: Güneş tutulması büyük depremi tetikler mi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Jorge Jesus'un gözü gençlerde!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA