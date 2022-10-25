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Giriş Tarihi: 25.10.2022 22:55

Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea, son 16'yı garantiledi

AA
Şampiyonlar Ligi’nde Chelsea, son 16’yı garantiledi

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 5. haftasında Chelsea, üst tura çıkmayı garantiledi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, TSİ 19.45'te başlayan iki karşılaşma sona erdi.

E Grubu'nda Chelsea, deplasmanda Salzburg'u 23. dakikada Mateo Kovacic ve 64. dakikada Kai Havertz'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Avusturya ekibinin tek golünü ise 49. dakikada Junior Adamu kaydetti.

10 puanla lider İngiltere ekibi, son maçlar öncesi grupta ilk iki içinde yer almayı garantileyerek son 16 turuna adını yazdırdı.

G Grubu'nda oynanan karşılaşmada ise İspanya'nın Sevilla takımı, 61. dakikada Youssef En-Nesyri, 88. dakikada Isco ve 90+2. dakikada Gonzalo Montiel'in ağları sarsmasıyla konuk ettiği Kopenhag'ı 3-0 yendi. Konuk ekipte David Khocholava, 90+5. dakikada rakibine yaptığı faulün ardından doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından 2 puanda kalan Danimarka temsilcisinin, gruptan çıkma şansı sona erdi.

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Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea, son 16'yı garantiledi
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